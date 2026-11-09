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Samsung, Yapay Zekâ Özellikleri İçin "Galaxy AI Premium" Aboneliğini Sunmaya Hazırlanıyor: İşte Fiyatı!

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Samsung, Galaxy AI için aylık 4,99 dolarlık Premium abonelik ve kullanım limitleri getirmeye hazırlanıyor.

Samsung, Yapay Zekâ Özellikleri İçin "Galaxy AI Premium" Aboneliğini Sunmaya Hazırlanıyor: İşte Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, birkaç yıl önce akıllı telefonlarında sunmaya başladığı Galaxy AI özelliklerini bugüne kadar uyumlu cihazlarda tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunmuştu ancak yapay zekâ araçlarını yoğun bir şekilde kullananların yakında bu özellikler için ücret ödemesi gerekebilir.

SammyGuru tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Samsung, "Galaxy AI Premium" adlı yeni bir abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Görünüşe göre bu sistem, kullanıcıların katılıp test edebileceği bir erken erişim programının parçası olacak. Paylaşılan ekran görüntülerine göre test süreci boyunca kullanıcıların harcadığı tüm tutarlar test tamamlandığında iade edilecek.

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Samsung, Yapay Zekâ Özellikleri İçin "Galaxy AI Premium" Aboneliğini Sunmaya Hazırlanıyor: İşte Fiyatı!
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Ücretsiz ve ücretli plan arasındaki farklarne olacak?

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Ücretsiz Galaxy AI planındaki kullanıcıların şu standart yapay zekâ özelliklerine erişebileceği belirtiliyor:

  • Browsing assist
  • Now brief
  • Creative studio
  • Smart capture
  • Samsung Keyboard
  • Photo assist
  • Personal Agent

Bunlar en sık kullanılan özellikler olsa da ücretsiz planda belirli kullanım limitleri bulunacak. Limitler dolduğunda kullanıcıların ek kredi paketleri satın alması gerekecek. Galaxy AI Premium "Max" planına abone olanlar ise dört kat daha yüksek kullanım limitlerinin yanı sıra şu yeni özelliklere kavuşacak:

  • Gen Video: Fotoğraflarınızdan yapay zekâ videoları oluşturma.
  • Bixby Action: Uygulamalarınız arasında görevleri otomatikleştirme.
  • Daily Briefing: Henüz netleşmemekle birlikte Gemini Daily Brief'e benzer bir günlük özet deneyimi sunması bekleniyor.

Fiyatlandırma ve desteklenen cihazlar

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Uygulama kodlarında yer alan bilgilere göre aylık 4,99 dolar ve yıllık 47,99 dolarlık bir abonelik ücreti planlanıyor. Elbette bu rakamların resmî lansmandaki nihai fiyatlar olacağının garantisi bulunmuyor.

Cihaz listesi henüz kesinleşmese de kodlar, erken erişim test sürecinin en azından başlangıçta Galaxy S27 serisiyle sınırlı olabileceğine işaret ediyor. Uygulamada bölgeye özel bir kısıtlama görünmese de erişilebilirliğin kullanıcının Samsung hesabındaki bölge ayarına göre belirlenebileceği düşünülüyor. Her iki durumda da hizmetin ilk aşamada Güney Kore ve ABD'de kullanıma sunulması bekleniyor. Türkiye'de nasıl bir fiyat belirleneceği ve nasıl bir yol izleneceği ise şimdilik belirsiz.

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