Etkileyici Samsung Galaxy Fold 2 Konsept Tasarımı (Video)

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’un yeni modelinde nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı merakla beklenirken şirketin yaptığı patent başvurusunu temel alan bir konsept tasarım videosu, Galaxy Fold 2’nin tasarımına dair dair etkileyici bir bakış sunuyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar, cihazlarımızı kullanma şeklimizi değiştirmek üzerine kurulu tasarımlarıyla hiç tartışmasız büyük bir heyecan yaratıyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, bu pazara adım atan ilk firma olmasa da Galaxy Fold kesinlikle 2019'da piyasaya çıkan en benzersiz katlanabilir akıllı telefonlardan biriydi.

Satışa ilk çıktığında ekran ve menteşe tasarımında çok kritik hatalara sahip olduğu gözlemlenen cihaz, Samsung tarafından yeniden üretim bandına sokulmuştu. İkinci kez piyasaya sürüldüğünde karşımızda bu kez neredeyse eksiksiz bir telefon vardı. Şimdi gözler, ilk kez çevrimiçi olarak düzenlenecek UNPACKED etkinliğinde zira bu etkinlikte Galaxy Note20 ailesiyle birlikte Galaxy Fold 2’yi de görmeyi bekliyoruz.

Galaxy Fold 2'nin tasarımı nasıl olacak?

Pigtou isimli bir YouTube kanalı, Samsung’un yakınlarda yaptığı bir patent başvurusunu temel alarak son derece etkileyici olan Galaxy Fold 2 konsept tasarım videosunu yayınladı. İlk bakışta Galaxy Fold 2, selefinden çok farklı görünmese de videoda menteşenin Galaxy Z Flip'e benzer şekilde güncellendiğini görüyoruz.

Videoya göre Galaxy Fold 2'nin arka yüzünde (açıkken) sağ kenar boyunca bir şerit ekran olacak. Söz konusu ekranın, Galaxy Z Flip'in dış ekranına benzer şekilde yalnızca gelen bildirimleri görmek ve selfie çekmek için kullanılması bekleniyor.

Konsept tasarımdan bağımsız olarak Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonlarını daha kullanışlı bir hâle getirmek için çalıştığını biliyoruz. Güney Koreli devin, Galaxy Fold 2’de önemli iyileştirmeler yapacak olmasına rağmen satış rakamını artırmak ve çok daha rekabetçi bir cihaz sunmak için fiyatı nispeten düşük tutmayı planladığı belirtiliyor.

Daha önceki söylentiler, cihazın hem iç hem de dış ekranlarda kullanılabilecek bir S Pen ile geleceği yönündeydi. Bunun dışında Galaxy S20 serisi gibi 120 Hz yenileme hızında ekrana sahip olacağı tahmin edilen Galaxy Fold 2, büyük ihtimalle 5G'yi de destekleyecek.

Samsung Galaxy Fold 2 için oluşturulan konsept tasarım videosu: