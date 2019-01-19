Samsung Galaxy M10 ve M20'nin Fiyatları Ortaya Çıktı

Samsung'un yakında tanıtmaya hazırlandığı M10 ve M20 cihazları hakkında yeni bilgiler geldi. İki cihazın fiyatları ortaya çıkmış olabilir.

Samsung'un 28 Ocak'ta resmi tanıtımını gerçekleştireceği Galaxy M10 ve Galaxy M20 akıllı telefonlarının detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Galaxy J ve C serilerinin yerini alması beklenen M serisi, sahip olduğu tasarımı ve özellikleriyle, kullanıcıların beğenisini şimdiden çekmiş durumda.

Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre 6.2 inçlik HD+, Infinity-V ekrana, arkada çözünürlükleri 13MP ve 5MP olmak üzere iki adet ve önde çözünürlüğü 5MP olmak üzere bir adet kameraya, 6 çekirdekli Exynos 7872 yonga setine, 2GB RAM/16GB depolama ve 3GB RAM/32GB depolama seçeneklerine sahip olan Galaxy M10 126 Dolardan satışa çıkacak.

Galaxy M10 ile beraber tanıtılacak ve piyasaya sürülecek olan Galaxy M20; 6.3 inçlik, FHD+, Infinity-V ekrana sahip olurken gücünü ise Exynos 7885 yonga setinden alacak. Galaxy M10'dan farklı olarak 8MP selfie kamerasını bünyesinde barındıracak cihazın; 3GB RAM kapasitesine ve 32/64GB depolama seçeneklerine sahip olarak 5.000mAh batarya ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Galaxy M20'nin 182 dolardan satışa sunulması bekleniyor.