Samsung Galaxy M10 ve M20'nin Fiyatları Ortaya Çıktı

Samsung'un 28 Ocak'ta resmi tanıtımını gerçekleştireceği Galaxy M10 ve Galaxy M20 akıllı telefonlarının detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Galaxy J ve C serilerinin yerini alması beklenen M serisi, sahip olduğu tasarımı ve özellikleriyle, kullanıcıların beğenisini şimdiden çekmiş durumda.
Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre 6.2 inçlik HD+, Infinity-V ekrana, arkada çözünürlükleri 13MP ve 5MP olmak üzere iki adet ve önde çözünürlüğü 5MP olmak üzere bir adet kameraya, 6 çekirdekli Exynos 7872 yonga setine, 2GB RAM/16GB depolama ve 3GB RAM/32GB depolama seçeneklerine sahip olan Galaxy M10 126 Dolardan satışa çıkacak.
Galaxy M10 ile beraber tanıtılacak ve piyasaya sürülecek olan Galaxy M20; 6.3 inçlik, FHD+, Infinity-V ekrana sahip olurken gücünü ise Exynos 7885 yonga setinden alacak. Galaxy M10'dan farklı olarak 8MP selfie kamerasını bünyesinde barındıracak cihazın; 3GB RAM kapasitesine ve 32/64GB depolama seçeneklerine sahip olarak 5.000mAh batarya ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Galaxy M20'nin 182 dolardan satışa sunulması bekleniyor.