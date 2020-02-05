Samsung Galaxy M31'in Bazı Teknik Detayları Ortaya Çıktı

Samsung'un sınırlı bir coğrafyayı hedef alarak geliştirmesine rağmen küresel pazarda popüler olan Galaxy M serisinin yeni üyelerinden Galaxy M31 hakkında yeni detaylar, cihazın tanıtım görsellerinde ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy M30'un halefi olan 64 MP kameralı Galaxy M31'i kısa süre içinde tanıtmayı planlıyor. Samsung'un yeni akıllı telefonunun dörtlü kamera modülüne sahip olacağı ve güçlü bir bataryayla karşımıza geleceği konuşuluyordu. Galaxy M31'in, M serisinin diğer telefonları Galaxy M11, Galaxy M21 ve Galaxy M41 ile birlikte piyasaya sürülmesi muhtemel.

Hindistanlı YouTube kanalları GeekyRanjit ve Technical Guruji, Samsung Galaxy M31'in piyasaya sürüleceğini doğrulayarak bazı özelliklerini açıkladı. GeekyRanjit tarafından paylaşılan bir görüntü, yeni akıllı telefonun 64 MP ana kamera ile geleceğini gösteriyor. Cihazda, Galaxy A70s ve Realme XT gibi telefonlarda kullanılan, Samsung'un geçen yıl tanıttığı ISOCELL GW1 sensörü yer alabilir.

Samsung Galaxy M31'in batarya ve kamera canavarı olacağını gösteren tanıtım görseli

Galaxy M31'in tanıtım görseli, telefonun 64 MP'lik kamerasını vurgulamasının yanı sıra "Mega Monster" etiketini taşıyor. Mega Monster ifadesi, yeni akıllı telefonun geçen yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy M30'da bulunan 5.000mAh bataryadan daha büyük bir batarya kapasitesiyle gelebileceğini gösteriyor.

Samsung, Hindistan'da akıllı telefonlarının tanıtımı için kendi sosyal medya kanallarını tercih etmek yerine sıklıkla YouTuber'ları kullanıyor. Şirket, Hindistan pazarını ciddiye alıyor ve ülkedeki YouTuber ve influencer'ları destekleyerek, Çinli rakiplerine karşı rekabet etmeyi hedefliyor. Bu nedenle söz konusu görsel ve bilgilerin doğruluk payının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy M31, daha önce SM-M315F/DS model numarası ile Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance sertifikalarında ortaya çıkmıştı. Ardından aynı model numarası, Geekbench'te 6 GB RAM ve Exynos 9611 işlemci ile görüldü. Ayrıca telefonun Android 10 tabanlı son sürüm One UI arayüzü ile geleceği belirtiliyor.