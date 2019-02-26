SamMobile tarafından aktarılan bilgiye göre Samsung, Galaxy Note10 için 5G destekli bir model de geliştiriyor. Ayrıca cihaz, Galaxy S10 5G gibi dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Samsung, yaklaşık bir hafta önce gerçekleşen lansman etkinliğinde Galaxy S10 ailesini tanıttı ve bir anda akıllı telefon endüstrisinin tüm dikkatini Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+ ve Galaxy S10 5G modellerine çevirmesini sağladı. Galaxy S10 ile ilgili tartışmalar devam ederken SamMobile, Güney Koreli şirketin bu yılki ikinci amiral gemisi olacak Galaxy Note10 hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre Galaxy Note10, SM-N975F model numarasına sahip olacak. Bu önemli bir detay çünkü normal şartlarda Galaxy Note serinin model numarası ‘0’ rakamı ile biter. Muhtemelen sonu ‘5’ ile biten model, Galaxy Note10’un 5G destekli modeli olacak. 5G, yıl sonuna kadar dünya çapında yaygınlaşmayacağından hem 5G hem de 4G destekli modellerin satışa sunulması doğru bir tercih olacaktır.

SamMobile tarafından aktarılan bir diğer bilgi ise Galaxy Note10’un dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak olması. Galaxy S10 ailesinde dörtlü arka kamera kurulumunu yalnızca 5G destekli modelde görmüştük. Galaxy Note10’un aynı kamera kurulumuna mı yoksa farklı bir kamera kurulumuna mı sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak Galaxy S10 5G’nin devasa bir ekrana sahip olduğunu düşünürsek aynı kamerayı kullanmaları halinde iki cihazın birbirinden ayrıldığı çok az nokta olacaktır.