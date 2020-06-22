Samsung Galaxy Note20 Ultra'da 100x Yakınlaştırma Olmayacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un bu yaz aylarında çıkaracağı düşünülen telefonları Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra’nın kamera özelliklerine dair bazı bilgiler ortaya çıktı. En dikkat çeken noktaysa Galaxy Note20 Ultra modelindeki yakınlaştırma özelliği oldu.

Akıllı telefon dünyasında içeriden aldığı bilgilerle bilinen isimlerden bir tanesi olan Ice Universe, Galaxy Note20 Ultra’nın muhtemel kamera özelliklerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Ice Universe, daha önce Samsung telefonlarla ilgili doğru bilgileri ortaya çıkarmıştı, dolayısıyla bu iddiaların gerçek olabileceğini söyleyebiliriz.

Ice Universe, Galaxy Note20 Ultra ile ilgili attığı ilk tweet'te cihazın kamerasının yakınlaştırma özelliğiyle ilgili bir bilgi paylaştı. Kaynak, Galaxy Note20 Ultra’nın yakınlaştırma özelliğinin Galaxy S20 Ultra’daki gibi 100x olmayacağını söyledi.

100x değil 50x yakınlaştırma:

Ice Universe, bugün attığı tweet'te Galaxy Note20 Ultra’nın kamerasında Galaxy S20 Ultra’da olduğu gibi 100x değil 50x yakınlaştırma olacağını ifade etti. Samsung’un neden böyle bir tercihte bulunduğu net olarak belli olmasa da bunun optimizasyon sebebiyle olması oldukça muhtemel.

Galaxy S20 Ultra her ne kadar oldukça etkileyici özelliklere sahip olsa da yavaş odaklanan ana sensörle birleşen yüksek yakınlaştırma oranlarının kullanılması, cihazı fotoğraf çekmek için zor bir telefon hâline getirmişti. Ayrıca cihazda lazer derinlik sensörünün kullanılacağı da ifade ediliyor ki bunun söz konusu soruna yardımcı olacağı ve kullanımı kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

"Note20 ve Note20 Ultra kamera bölümü karşılaştırması"

Ice Universe’ün paylaştığı bir diğer bilgiyse Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra için tasarlanan kılıflardı. Tabii sadece kılıflara bakarak iki cihazı karşılaştırmak pek mümkün olmasa da kılıflar, kameralarla ilgili birkaç şeyi ortaya koyuyor. Paylaşılan tweet'teki görsellere bakıldığında Galaxy Note20 Ultra’nın arka kamerasının daha büyük olduğu görülüyor. Cihazda yer alacak olan periskop lensi ve lazer sensörünü düşününce bunun oldukça normal olduğunu söyleyebiliriz.

Standart modelde kullanılan kamera modülleriyle ilgili de çeşitli söylentiler bulunuyor. Galaxy Note20’nin Galaxy S20 ve Galaxy S20 Plus’ta kullanılan 3x yakınlaştırma telefoto kameraya sahip olacağı iddia ediliyor ki kılıfları da göz önüne getirdiğimizde bu oldukça muhtemel gözüküyor.

Kılıflardan görülen bir diğer şeyse ses açma, kısma ve güç butonlarının cihazların sağ tarafında konumlandırılacak olması. İddialar arasında Galaxy Note20 Ultra’nın kıvrımlı, Galaxy Note20’ninse düz bir ekrana sahip olacağı bulunuyor ancak bunları kılıflara bakarak söylemek pek mümkün değil.

Donanım özelliklerine bakıldığında her iki cihazın da 120 Hz yenileme hızında ekrana, 5G bağlantı desteğine ve Snapdragon 865 ya da Exynos 990 yonga setine sahip olacağı öngörülüyor. Ayrıca tasarımı değiştirilen S Pen’in de bazı yeni özelliklere sahip olacağı söyleniyor. İki cihaz arasındaki farklılıklarsa ekran boyutlarında ve RAM’lerinde ortaya çıkıyor. Ultra modelinin 6,87 inç, standart modelinse 6,42 inç bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Samsung’un bu yeni cihazlarının 5 Ağustos tarihinde çıkacağı söyleniyor. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Note20 ile birlikte Galaxy Fold 2, Galaxy Watch 2 ve Galaxy Tab S7 cihazlarını da tanıtması bekleniyor.