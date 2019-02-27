Samsung Galaxy S10 İçin İlk Güncelleme Yayınlandı

Samsung Galaxy S10 için beklenen ilk güncelleme oldukça erken geldi. Bixby'den illallah edenler için özelliği devre dışı bırakma seçeneği geldi.

Eğer Samsung Galaxy S10'a beklenenden daha önce ulaşabilmiş şanslı kesimin içindeyseniz, telefona gelen güncellemeleri bir kontrol etmeniz gerek. Nitekim Galaxy S10 için birkaç yenilik ve değişim getiren ilk güncelleme yayınlandı. En önemli yenilik ise Bixby butonu ile ilgili...

Samsung Galaxy S10 Güncellemesi

Samsung, bu güncelleme ile kameranın stabilitesini artırıyor. Ayrıca kamera uygulamasına Instagram modu getirildi.

Parmak izi sensörü daha hızlı ve güvenilir hale geliyor.

Bixby butonu artık sadece Bixby'i çalıştırmak için kullanılmayacak. Ayarlara girerek bu butonu farklı uygulamalara (örneğin Kamera) yönlendirebilirsiniz.

Samsung, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği etkinlikte Bixby yeniliğinin sözünü vermişti ve daha 1 hafta geçmemişken sözünü tutmuş oldu. Ayrıca bu özellik önümüzdeki günlerde diğer Samsung Galaxy modelleri için de sunulacak.