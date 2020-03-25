Samsung'dan Galaxy Z Flip İçin 3 Yeni Tanıtım Videosu

Samsung, 11 Şubat'ta duyurduğu katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip için 3 yeni tanıtım videosu yayınladı. Telefonun bazı özelliklerinin anlatıldığı bu videolar, Galaxy Z Flip almayı düşünen tüketiciler için belirleyici olacak nitelikte.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat'ta düzenlediği "Unpacked" isimli etkinliğinde yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S20, yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+ ve katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip'i duyurmuştu.

Katlanabilir akıllı telefonlar konusunda kuralları belirleyen şirketlerden biri olan Samsung, kullanıcıların bu yeni teknoloji ile ilgili kararsızlıklarını giderebilmek için Galaxy Z Flip ile ilgili bazı tanıtım videoları yayınladı.

Samsung, Galaxy S20 Ultra modelini tanıtırken "Hyperlapse" isimli bir video çekim modundan bahsetmişti. Bu etkili özelliğin maksimum kalitede kullanılabilmesi içinse bir tripoda ihtiyaç duyuluyordu. Ancak Galaxy Z Flip, katlanabilir yapısı nedeniyle kendisini bir tripod olarak kullanabiliyor ve Samsung, paylaştığı tanıtım videosunda bu etkileyici video çekim modunun nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Flip'in Hyperlapse modunu anlatan video

Samsung'un Galaxy Z Flip için yayınladığı ikinci tanıtım videosu ise telefonun yarı katlanmış haldeyken nasıl eller serbest özçekimler yapılabileceğini anlatıyor. Samsung, bu özelliği kullanmak isteyen tüketiciler için her şeyi adım adım anlatıyor.

Samsung Galaxy Z Flip'in eller serbest selfie modunu anlatan video

Samsung Galaxy Z Flip, katlanabilir ekranlı olmasının yanı sıra ikinci bir ekrana da sahip. Telefon kapalı pozisyonda iken kullanılabilen bu ekran çağrıları yanıtlama, bildirimleri kontrol etme veya müzik çalar uygulamasını yönetebilme gibi çeşitli imkanlar sunuyor. Samsung, Galaxy Z Flip için yayınladığı üçüncü tanıtım videosunda da bu küçük ekranın nasıl kullanılabileceğini anlatıyor.

Samsung Galaxy Z Flip'in küçük ekranının kullanımını gösteren video