Samsung Galaxy S20+'ın Gece Modunu Gösteren Fotoğraf

Samsung, geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S20 serisini tanıtmıştı. İddialı kamera donanımlarına sahip Galaxy S20 serisinin üyelerinden olan Galaxy S20+’ın gece modu çekimi paylaşıldı. Gece modu ile çekilen fotoğraf gerçek anlamda göz kamaştırıcı.

Samsung, geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi telefonları olan Galaxy S20 serisini tanıttı. Türkiye’de de eşzamanlı olarak tanıtılan Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra, kamera donanımları çok iddialı görünüyorlar. Galaxy S20 serisinin üyelerinden olan Galaxy S20+, güçlü kamera yapısı ile merak uyandırıyor. Galaxy S20+’ın arka kısmında 3 kamera, ön tarafından ise bir kamera bulunuyor.

Galaxy 20+, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı ana kameraya sahip durumda. Galaxy S20+’ın 12 megapiksel ana kamerasına 64 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto lens eşlik ediyor. İki kameranın yanında bir de 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens bulunuyor. Galaxy S20+’ın ön kamerası ise 10 megapiksel çözünürlüğünde.

Samsung'un iddialı telefonlarından olan Galaxy S20+’ın otomatik modu ve gece modu ile çekilen düşük ışıklı ortam fotoğrafları yayınlandı. Otomatik modda çekilen fotoğrafta sadece karanlık bir silüet görünürken, gece modu ile çekilen fotoğraf kuvvetli bir ışık altında çekilmişçesine bir görüntü sunuyor. S20+’ın gece modu ile çekilen fotoğrafta hemen hemen bütün detaylar rahatlıkla seçilebiliyor.

Samsung, Galaxy S20+’ın da içinde olduğu Galaxy S20 serisini 6 Mart’ta Türkiye’de satışa sunacak. 128GB depolama alanına sahip Galaxy S20+, 9.299 TL fiyatla kullanıcıların karşısına çıkacak.