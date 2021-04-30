Samsung, Galaxy S20 Serisi Nedeniyle Davalık Oldu

Samsung, Galaxy S20 serisinin nadir olarak karşılaşılsa da şirket tarafından da bilinen "kusurlu kamera camı" sorunu nedeniyle davalık oldu. Bir hukuk firması, Samsung tarafından garanti kapsamına alınmayan sorun için Güney Koreli şirkete toplu dava açtı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir dava ile karşı karşıya. Ancak bu kez davayı açan Apple değil, pek çok tüketicinin şikayetlerini bir araya getiren hukuk firması Hagens Berman. Davaya konu olan iddia ise Samsung'un Galaxy S20 ailesinin kamera modülünde kusurlu bir cam kullanması ve bu kusuru görmezden gelmesi.

Samsung Galaxy S20 modellerinin hassas bir kamera modülüne sahip olduğu ve adeta kendi kendine çatlayıp kırılabildiği cihazların piyasaya sürüldüğü ilk günlerden bu yana dile getirilen bir sorun. Galaxy S20 ailesinin piyasaya sürülmesinin üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmesiyle birlikte kamera camının kırılmasıyla ilgili şikayetlerin sayısı da epey artmış durumda.

Hagens Berman tarafından açıklan toplu davada Samsung; dolandırıcılık, garanti ihlali ve tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmek ile suçlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S20 modellerinin kamera modülünde bulunan koruyucu camlar, cihazlar kılıf içerisindeyken dahi en ufak bir darbe ile kırılabiliyor.

Bir Samsung Bakım Temsilcisi, Samsung tüketici forumundaki bir gönderide "Bu sorun, temsilcilerimizden birinin başına da geldi. Sorunun koruyucu camın altında basınç birikmesinden kaynaklandığını ve kullanıcıların koruyucu camı bir şeye çarpmaması gerektiğini öğrendik" diyerek söz konusu sorundan Samsung'un da haberdar olduğunu itiraf etmiş oldu.

Bu konuyu bir dava meselesi haline getiren şey, Samsung'un tasarım kusurunu bilmesine rağmen kamera camı kırılmasıyla ilgili şikayetleri garanti kapsamında değerlendirmemesi ya da bir onarım programı başlatmamış olması. Dolayısı ile söz konusu kusurdan haberdar olmayan ve kamera camını istemsiz bir şekilde bir darbeye maruz bırakan kullanıcılar, Samsung servislerine camın değişimi için 100 dolar ile 400 dolar arasında bir bedel ödeme zorunda kalıyorlar.