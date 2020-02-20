Samsung Kırmızı Galaxy S20 Telefon ve Kulaklık

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yakın zamanda tanıttığı amiral gemisi telefonları Galaxy S20 serisi ve Galaxy Buds+ kulaklıkları için yeni, özel bir kırmızı versiyon tanıtıldı. Resmi adı Aura Kırmızı olan bu özel edisyon telefonlar Kore’de tanıtıldı.

Güney Kore’nin teknoloji önderlerinden olan Samsung’un bu yılki amiral gemisi modellerinden olan Galaxy S20 ve Galaxy S20+, Korea Telecom (KT) tarafından yapılan tanıtımda bir kez daha gündeme geldi. Tanıtımda telefonların ve Galaxy Buds+ kulaklıkların özel bir kırmızı versiyonu tanıtıldı.

Modellerde kullanılan rengin resmi adı Aura Kırmızı olarak belirlendi. Kore’de yayınlanan reklamlarda ise ülkenin en ünlü pop grupları arasında yer alan Blackpink grubundan Jennie yer aldığı için Jennie Red ismi kullanıldı.

Siyah-beyaz ve kırmızı

Tanıtım materyallerinde ve tanıtım videolarında siyah beyaz görüntüler kullanıldı. Görüntülerde kırmızı renkli olan tek şey cihazlar oldu. Oldukça göz alıcı olan kırmızı renk seçeneği de videoda göz doldurdu.

K-Pop’un en ünlü gruplarından biri olan Blackpink grubunda yer alan Jennie, hem ülke içerisinde hem de ülke dışında çok büyük bir hayran kitlesine sahip. Korea Telecom da sanatçının şöhretini kullanmayı amaçlıyor.

Öte yandan bu reklam kampanyası, Samsung ile Blackpink’in ilk bir araya geldiği olay değil. Daha önce de Galaxy A80 için bir Blackpink özel versiyon üretilmişti. O seride kablosuz kulaklık ve akıllı saat de yer alıyordu. Bütün aksesuarlar siyah ve pembe idi.

Yeni renk göz doldurdu

Twitter’dan gelen tepkilere göre de yeni renk büyük beğeni kazanmış durumda. İnsanlar genel olarak kırmızı telefonun göze hoş geldiğini söylüyor. Kore’deki tüketiciler için ise bu telefon pek de şaşırtıcı değil zira bir süredir söylentileri dolaşıyordu.

Samsung’un gelecekte Galaxy Z Flip ya da yeni Note serisi için benzer bir çalışma yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Kırmızı Galaxy S20’lerin ise dünya çapında satışa çıkması bekleniyor.

Yeni renk hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kırmızı renk Samsung'un beklediği ilgiyi görecek mi?