Samsung, Galaxy S21 Ailesini 14 Ocak'ta Tanıtacak

Samsung, yeni Galaxy S21 model akıllı telefonlarını ve kablosuz kulaklıklarını tanıtacağı Samsung Galaxy Unpacked etkinliğini, 14 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştireceklerini açıkladı.

Samsung, yeni akıllı telefon modellerinin ve birçok cihazın lansmanlarını gerçekleştirdiği Unpacked adlı etkinliğini bu yıl biraz erkene çekmeye karar verdi. Pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliği, 14 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirecek.

Galaxy Unpacked 2021 etkinliğiyle birlikte Samsung’un yeni Galaxy S21 serisi görücüye çıkacak. Bugüne kadar bilgileri ve görüntüleri sızdırılmış Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra model akıllı telefonların özellikleri ve satış fiyatları net bir hal alacak. Samsung, etkinlikte aynı zamanda yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds Pro’nun da tanıtımını gerçekleştirecek.

Galaxy S21 serisi ve Buds Pro kablosuz kulaklıklar, lansman için hazır

Geçtiğimiz sene salgın yüzünden Samsung, Apple ve daha birçok dev isim, lansmanları dijital platforma taşımak zorunda kalmıştı. Bu yıl da işlerin pek farklı gitmesi beklenmiyordu ve ilk lansman haberi Samsung tarafından geldi. Şirket, Everyday Epic, Galaxy Unpacked etkinliklerini normalden biraz daha erkene alarak 14 Ocak 2021’de, Türkiye'ye göre saat 15.00’te gerçekleştirecek.

Şirket, herkesi Everyday Epic; Galaxy Unpacked etkinliklerini izlemeye davet ediyor ve davetiyede şu sözler yer alıyor; "Geçtiğimiz sene herkesin eve kapanıp uzaktan çalışmasıyla birlikte, mobil teknoloji günlük hayatımızın merkezine oturdu. Mobil teknolojiye öncelik veren bir hayata hızlı bir şekilde geçmemiz, günlük yaşantıyı olağanüstü bir deneyime dönüştüren mobil cihazlara olan ihtiyacı da beraberinde getirmeye başladı.”

Şirket, bu sözlerle birlikte etkinliğin resmi tanıtım görselinde Galaxy S21’in kamera modülünü kullandı. Bu lansmanla birlikte Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra model yeni akıllı telefonlar tanıtılacak. Lansmanda aynı zamanda yeni Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklıkların ve Galaxy S21 serisiyle uyumlu birçok yeni aksesuarın da tanıtılması bekleniyor.