Samsung Galaxy S21+ ve iPhone 12 Pro'yla Karşılaştırıldı

Samsung'un ocak ayında tanıtması beklenen Galaxy S21 serisinin ortanca modeli S21+, bir videoda iPhone 12 Pro ile yan yana karşılaştırıldı. Akıllı telefonların boyutları ve kamera performansları arasındaki fark videoda kendine yer buldu.

Samsung'un ocak ayında tanıtması beklenen akıllı telefon serisi Galaxy S21+, geçtiğimiz gün bir modeliyle karşımıza gelmişti. Random Stuff 2 isimli YouTube kanalına yüklenen videoda Samsung Galaxy S21+ modelini kullanırken gösteriyordu. Bu video aynı zamanda telefonun tüm tasarım detaylarına da yer veriyordu.

Bugünse yine aynı YouTube kanalı aynı prototiple farklı bir video paylaştı. Bu kez videonun konusu, Galaxy S21+'ın iPhone 12 Pro'yla karşılaştırılmasıydı. Videoda her iki telefon yan yana getirilerek boyutları karşılaştırılıyor, ardından iki telefonla aynı yerden çekilen fotoğraflar yan yana gösteriliyordu.

Samsung Galaxy S21+ ve iPhone 12 Pro yan yana geldi:

Bugüne kadar öğrendiğimiz bilgilere göre Samsung Galaxy S21+, 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ LTPS bir ekranla gelecek. 120 Hz tazeleme oranına sahip olacak bu ekran, iPhone 12 Pro'dan 0,6 inç daha büyük olacak. Yukarıdaki videoda da telefonların hemen hemen aynı boyda olduklarını görebiliyoruz.

Videonun ilerleyen kısımlarında aynı mekanın iki farklı telefonun kameraları tarafından nasıl çekildiğini görüyoruz. Elbette akıllı telefonların nasıl bir kamera performansı gösterdiklerini bu videodan kesin bir şekilde anlayamayız. Lakin ilk izlenimlerimiz netlik konusunda her iki telefonun da en üst düzeyde iş çıkardığı, renk ve canlılık konusundaysa iPhone 12 Pro'nun bir tık önce olduğu yönünde.

Samsung, iddialar ve gördüğümüz görüntüler doğruysa Galaxy S21+ modeline 12 MP'lik bir ultra geniş açılı kamera, 64 MP'lik bir telefoto kamerası ve 12 MP'lik bir kamera daha yerleştirecek. Akıllı telefonun bir önceki seriye göre en büyük farklılıklarından birisi kamera kurulumunun şekli olacak.