Samsung kullanıcılarının merakla beklediği One UI 7 güncellemesinin dağıtımına tekrar devam ediliyor.

Samsung, geçtiğimiz gün One UI 7 güncellemesini duraklattığını resmen açıklamıştı ancak görünüşe göre şirketin bu kararı pek de uzun sürmedi.

Şirketten henüz resmî bir duyuru gelmemiş olsa da güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Galaxy S24 serisi için güncelleme yeniden dağıtılmaya başlanıyor.

Samsung yaşanan sorunları çözmüş olabilir

Samsung güncelleme sürecini neden askıya aldığını açıklamasa da Güney Kore’de Exynos işlemcili Galaxy S24 modellerinde yaşanan ciddi bir hata olduğu iddia edilmişti. Bu hata, güncellemeyi yapan telefonun kilidinin açılmasını engelleyebiliyordu.

Yaşanan sorunlara rağmen Samsung’un perde arkasında hızlıca çözüm ürettiği ve böylelikle bugünden itibaren One UI 7 dağıtımına devam ettiği belirtiliyor.

Güncellemenin küresel çapta aynı anda mı yoksa aşamalı olarak mı sunulacağı ise henüz belli değil. Aynı şekilde güncellemeyi alacak telefonların listesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair net bir bilgi yok.

Sıradaki durak Galaxy S23 olacak

Ek olarak Galaxy S23 serisinin 22 Nisan’dan itibaren One UI 7 güncellemesine kavuşacağına dair bazı yeni söylentiler var. Söylenti Kanada'yı baz aldığından bu tarih bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir.