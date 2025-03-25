Samsung'un 2022'den beri CEO'luğunu yapan Han Jong-hee, hayatını kaybetti. CEO, 63 yaşındaydı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, bugün hiç beklenmeyen bir haberle karşımıza çıktı. Şirket tarafından yapılan bir açıklamada, eş CEO Han Jong-hee’nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ha Jong-hee, 63 yaşındaydı. Aslında uzun bir süredir tek başına CEO’luk yapıyordu ancak yakın zamanda eş CEO olarak yanına Jun Young-hyun atanmıştı. Jun Young-hyun, bu olayın ardından şimdilik tek patron olarak devam edecek. Şirketin başka birini getirmeyi planlayıp planlamadığı belli değil.

Kalp krizinden hayatını kaybetti

Samsung Electronics’in yaptığı açıklamada, CEO’nun hafta sonu geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumduğu ifade edildi. Han Jong-hee’nin bu hafta bir yapay zekâ etkinliğinde konuşma yapması bekleniyordu.

Han Jong-hee, Samsung’a 1988 yılında TV bölümüyle katılmıştı. Yani çok uzun yıllardır şirkette çalışmış ve adım adım yukarı çıkan bir kişiydi. 2022’de ise şirketin CEO’su olarak görevlendirilmişti. Aynı zamanda mobil cihaz ve tüketici elektroniği bölümlerinin de başındaydı. Yönetim kurulunda da yer aldığını eklemeden geçmeyelim.