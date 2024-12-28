Samsung Galaxy S25 ile ilgili sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Bu kez kodlar üzerinde yapılan incelemeler, bazı özelliklerin doğrulanmasını sağladı. İşte Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kesinleşen özellikleri...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gelecek ay duyurmasını beklediğimiz Galaxy S25 Ultra ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Android Authority ekibinin Galaxy S25 Ultra ile ilgili kod taraması yaparken ulaştığı bilgiler, cihazın bazı özelliklerini kesinleştirmiş oldu.

Ulaşılan bilgiler, Samsung Galaxy S24 Ultra'da bulunan ekranın, olduğu gibi Galaxy S25 Ultra'ya aktarılacağını gözler önüne seriyor. Zira Samsung'un 2025 model amiral gemisi telefonu, 3120 x 1440 piksel çözünürlük sunacak. Öte yandan; Galaxy S25 Ultra, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak.

Depolama tarafında "UFS 4.0" tercih edilecek

Samsung Galaxy S25 Ultra'yla ilgili ortaya çıkan diğer bilgilerde, bu akıllı telefonun kapalıyken "Cihazımı Bul" özelliğini desteklemeyecek olması. Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Android ekosistemindeki en büyük rakibi olan Googla Pixel 9'un bu özelliğe sahip olduğunu belirtelim. Öte yandan; Galaxy S25 Ultra, sektördeki en iyi depolama teknolojisi olan UFS 4.0 ile donatılacak.

Dikkat ettiyseniz yukarıda bahsettiğimiz özellikler, daha önceden zaten dillendirilmişti. Ancak Android Authority'nin yaptığı çalışma, yaşanan sızıntıların doğru olduğunu göstermiş oldu. Samsung'un ocak ayında düzenleyeceği lansman, tüm bunların netleşmesini sağlayacak.