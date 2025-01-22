Samsung için büyük gün geldi. Galaxy S25'in tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kaldı. Peki Galaxy Unpacked nasıl izlenir?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung için yılın en önemli günlerinden bir tanesi geldi. Zira şirket, bu akşam gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde 2025 modeli amiral gemisi telefonlarını duyuracak. Aylardır üzerinde konuştuğumuz Galaxy S25 ailesi, bugün nihayet tüketicilerle buluşacak.

Peki Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği nasıl izlenir? Bu etkinlik, saat kaçta başlayacak? İşte Samsung'un bu akşam düzenleyeceği lansmana ilişkin tüm detaylar...

Samsung Galaxy Unpacked nasıl izlenir?

Samsung Galaxy Unpacked, her yıl olduğu gibi bu yıl da canlı yayın üzerinden tüm dünyaya servis edilecek. Şirket, daha şimdiden Galaxy Unpacked için YouTube canlı yayın sayfasını başlatmış durumda. Galaxy S25 lansmanı, aşağıdan izlenebilir:

Samsung Galaxy Unpacked, saat kaçta başlayacak?

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Samsung Galaxy S25 modellerinin özellikleri ve tahmini Türkiye fiyatları için: