Samsung Galaxy Z Flip 2 Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Samsung, katlanabilir akıllı telefon modelleri Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold ile teknoloji dünyasında büyük ses getirdi. Önümüzdeki yıl çıkması beklenen Samsung Galaxy Z Flip 2 ile ilgili bilinen tüm detayları ve dedikoduları sizlerle paylaşmak istedik.

Yepyeni bir tasarımla tanıştığımız 2019 yılında, Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi katlanabilir akıllı telefonları piyasada ilk defa gördük. Samsung Galaxy Fold, türünün neredeyse ilk örneği olduğu için özellikle Amerika’da büyük ilgi görse de, sahip olduğu yüksek fiyat yüzünden insanların ilk tercihi olmayı başaramadı.

Teknoloji severlerin çoğu, katlanabilir telefon denilince akla ilk gelen cihazın Fold değil, Samsung Galaxy Z Flip 2 olacağını söylüyor. Bu iddianın altında yatan en büyük unsurlardan birisi ise telefonun daha düşük fiyatlı olduğu için herkes tarafından ulaşılabilir olması. Biz de sizler için son derece iddialı bir şekilde yakın zamanda piyasaya giriş yapacak Samsung Galaxy Z Flip 2 hakkında söylenen tüm detayları paylaştık.

Samsung Galaxy Z Flip 2 hakkında tüm dedikodular ve bilinenler:

Samsung Galaxy Z Flip 2 çıkış tarihi

Samsung Galaxy Z Flip 2 tasarımı

Samsung Galaxy Z Flip 2 kamera özellikleri

Samsung Galaxy Z Flip 2 sahip olduğu donanımlar

Samsung Galaxy Z Flip 2 fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 2 çıkış tarihi

Bu yeni akıllı telefon hakkında en çok merak edilen şeylerin başında telefonun piyasaya sürüleceği tarih geliyor. Samsung, henüz bir resmi açıklama yapmasa da Samsung Galaxy Z Flip 2 akıllı telefonun ne zaman satışa sunulacağına dair bazı fikirler var.

Hatırlarsanız serinin ilk modeli Galaxy Z Flip, Samsung’un 11 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Unpacked adlı etkinliğinde Galaxy S20 ile birlikte tanıtılmıştı. Yeni model, tanıtımın hemen ardından tam 3 gün sonra 14 Şubat 2020’de satışa sunulmuştu.

Bu unsurları göz önünde bulundurduğumuz zaman Samsung Galaxy Z Flip 2, 2021 yılının yine Şubat ayı veya civarında gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılacak gibi duruyor. Tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi Samsung’un insanları yeni telefonu satın almak için çok fazla bekletmeyeceğini ve etkinlikten hemen birkaç gün sonra telefonun satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Samsung Galaxy Z Flip 2 ile tanıtımı dört gözle beklenen bir diğer telefon ise S30. Yapılan tahminlere göre bu iki telefon yine birlikte tanıtılacak, ancak Samsung’un Unpacked etkinliği Covid-19 nedeniyle kalabalık bir ortamdan ziyade online platformlarda gerçekleştirilecek.

Samsung Galaxy Z Flip 2 tasarımı

Daha önce Samsung Galaxy Z Fold 2 ile görüntüler medyaya sızdırılmıştı ve hem bu görüntüleri hem de telefonun özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Ancak ne yazık ki Samsung Galaxy Z Flip 2'ye dair görüntüler henüz sızdırılmadı. Bu yüzden de yeni telefonun tasarımına dair kesin ve net bilgiler veremiyoruz.

Yapılan tahminlere göre yeni Samsung Galaxy Z Flip 2’nin tasarımı, bir önceki nesline göre pek de farklı olmayacak. Kapaklı bir telefon görünümüne sahip olan bu akıllı telefonun önceki modelin aksine daha büyük bir harici ekrana sahip olması bekleniyor. Bu isteğin başlıca sebeplerinden biri ise önceki modelde kullanılan dış ekranın çok küçük ve biraz kullanışsız olarak değerlendirilmesi.

Samsung Galaxy Z Flip 2 kamera özellikleri

Birkaç ay önce LetsGoDigital’in Samsung Galaxy Z Flip 2’nin patentini keşfettiğini ve bunu yayınladığını sizlerle paylaşmıştık. Patente göre bu yeni akıllı telefon, arka kısmında 3, ön kısmında ise 1 kameraya sahip olacak.

Kameraların dikey mi yoksa yatay mı konumlandırıldığı henüz bilinmese de, söylenen iddialara göre Samsung Galaxy Z Flip 2, S20 ile aynı kamera özelliklerine sahip olacakmış gibi duruyor.

Serinin ilk modeli olan Galaxy Z Flip, 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera ve ultra geniş lensten oluşan bir çift kameraya sahipti. Yeni modelin eskisinden daha iyi olacağını düşündüğümüz zaman kameranın elbette daha yüksek performansa sahip olacağını söyleyebiliriz. Kamera ile daha detaylı özellikler açıklanmaya başladıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Samsung Galaxy Z Flip 2 sahip olduğu donanımlar

Tıpkı tasarımda ve kamerada olduğu gibi Samsung Galaxy Z Flip 2, donanım konusunda da hala gizemini koruduğunu söyleyelim. Samsung tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı için söylenen her şey birer tahminden ibaret.

Şu ana kadar söylenen en kesin şey, yeni akıllı telefonun 5G özelliğine sahip olması. İlk çıkan modelde 4.5G teknolojisi kullanıldığı için yeni modelde donanımsal açıdan birçok yeniliğe gidilmesi kaçınılmaz.

Olması en garanti duran bir diğer unsur ise telefonun Snapdragon 875 yonga setine sahip olacak olması. İşlemci tarafında 5G teknolojisini destekleyen en yeni seri Snapdragon 865 ve üst modelleri olduğu için, telefonun da en yeni nesil işlemci sistemine sahip olması bekleniyor.

Önceki modelin sahip olduğu donanımlar göz önünde bulundurulduğunda, Galaxy Z Flip 2 en az 8GB RAM’e, 256 GB’dan daha fazla depolama alanına ve 3300 mAh’dan daha yüksek batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 2 fiyatı

Yazımızdan yola çıkarak Samsung Galaxy Z Flip 2’nin fiyatına dair de resmi bir açıklama yapılmadığını tahmin edebilirsiniz. Ancak telefonun fiyatı hakkında yapılan birkaç tahmin bulunuyor.

Öncelikle akıllı telefon dünyasında katlanabilir telefon yapmanın pek de düşük maliyetli olmayacağını söyleyelim. Yeni ve geliştirilmekte olan teknolojiler her zaman daha pahalıya mal oluyor ve bunun sonucunu da Galaxy Fold 2’de görmüştük. Samsung Galaxy Fold 2, ilk piyasa çıktığında Amerika’da 1980 dolar, Türkiye’de ise 19.999 ₺ idi.

Serinin ilk modeli Galaxy Z Flip, 1380 dolardı ve Fold modele göre daha fazla insana hitap ediyor gibi görünüyordu. Ancak Z Flip 2’de 5G gibi daha yeni teknolojiler kullanılacağı için fiyatının da önceki modelden daha yüksek olması bekleniyor.

Yapılan tahminlere göre yeni telefonun fiyatı 1380 - 1500 dolar civarında olacak. Vergileri işin içine katmadığımız durumda Samsung Galaxy Z Flip 2 10.000 - 15.000 ₺ gibi bir fiyatla satışa sunulacak. Yeni telefonun fiyatına son derece yüksek vergileri dahil ettiğimiz zaman ortaya çıkacak fiyatı sizlerin hayal gücüne bırakıyoruz.

Yeni model geliyorken eski Samsung Galaxy Z Flip alınır mı?

Samsung Galaxy Z Flip 2’nin teknoloji dünyasında büyük ses getireceği kaçınılmaz bir gerçek. Ancak ne yazık ki bu yeni akıllı telefona sahip olmak için yaklaşık olarak bir 4 ay daha sabredip beklememiz gerekiyor.

İlla bir katlanabilir telefonum olsun, ben 4 ay bekleyemem diyorsanız, Galaxy Z Flip’in sunmuş olduğu özelliklerin de son derece tatmin edebileceğini söyleyelim. İlk model hakkında sevilmeyen tek şey, dahili ekranının küçük ve biraz da kullanışsız olmasıydı.

4 ayın kısa bir süre olduğunu göz önünde bulundurursak hem küçük dahili ekran gibi dezavantajlarla karşılaşmamak hem de teknolojinin yeni nimetlerinden yararlanmak için Samsung Galaxy Z Flip 2 akıllı telefonu beklemek biraz daha doğru olur gibi duruyor.