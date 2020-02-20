Samsung, Katlanabilir Cam Ekranını Diğer Üreticilere Satacak

Samsung, dikey katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'te kullandığı cam ekranları başka üreticilere de satmayı planlıyor. Şirketin bu hamlesi, katlanabilir telefon pazarında rekabeti kızıştırabilir.

Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i satışa sundu. Güney Koreli teknoloji devi, cihazın en dikkat çeken noktalarından biri olan katlanabilir ekranını, diğer üreticilere de satmayı planlıyor. Şirketin ticari olarak satışa sunacağı ekranlar, Galaxy Z Flip'in ultra ince cam (UTG) teknolojisini içeren ekranı ile aynı şekilde "sert ve hassas" bir ürün olarak pazarlanacak.

Samsung, ekranı hangi üreticilere satacağını henüz açıklamasa da, ileride muhtemelen farklı markalardan gelecek daha fazla katlanabilir ekranlı akıllı telefon göreceğiz. Ancak tüketicilerin katlanabilir telefonlardan birini satın almaya hazır olup olmadığı ayrı bir soru. Galaxy Z Flip'in ekranı Galaxy Fold'un polimer ekranı kadar kolay çizilmese de, standart bir akıllı telefona göre çok kolay çiziliyor.

Galaxy Z Flip'te her ne kadar hem esnek hem de darbelere karşı güçlü ve ince bir ekran kullanılsa da, geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının ilk kırık vakasını duyurması endişe yarattı. JerryRigEverything adlı YouTube kanalı da paylaştığı video ile Galaxy Z Flip'in ekranının çok kolay bir şekilde çizildiğini ve plastik gibi davrandığını göstermişti.

Samsung'un şu anda katlanabilir telefon pazarında çok fazla rakibi yok ama bu durum yakında değişebilir. Geçtiğimiz yıl, Gorilla Glass'ın üreticisi Corning, güç ve dayanıklılıktan ödün vermeden 5 milimetrelik bir yarıçapa kadar bükülebilen 0.1 milimetre kalınlığında bir cam geliştirdiğini açıklamıştı. Ayrıca Japonya'da AGC gibi şirketlerin de benzer teknolojiler üzerinde çalıştıkları biliniyor.