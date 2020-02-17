Samsung Galaxy Z Flip, İlk Yazılım Güncellemesini Aldı

Samsung, geçtiğimiz hafta tanıttığı katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip için ilk yazılım güncellemesini yayınladı. Yayınlanan güncelleme, etkili bir kamera özelliği olan "Tek Çekim"i ve şubat ayı güvenlik yamalarını içeriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlediği "Unpacked" etkinliği kapsamında katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı. Pek çok tüketici şu sıralar, bu telefona sahip olma imkanı yakalamış durumdayken Türkiye gibi çeşitli ülkelerde ise Galaxy Z Flip, 6 Mart itibarıyla satışa sunulmuş olacak.

Şimdiyse Samsung, Galaxy Z Flip'in ilk yazılım güncellemesini yayınladı. 200 MB büyüklüğündeki güncelleme, telefona çok önemli bir kamera özelliğini ekliyor. "Tek Çekim" olarak isimlendirilen bu özellik, Galaxy Z Flip'te bulunan tüm kamera kurulumunun aynı anda görüntü çekmesini sağlıyor. Normal koşullarda telefonun piyasaya sürülmesiyle birlikte sunulması beklenen özellik, bir hafta gecikmeli olarak tüketicilere ulaşmış durumda.

Açık konuşmak gerekirse Samsung, bu özelliği Z Flip'in lansmanına yetiştirememiş gibi görünüyor. Çünkü teknik eleştirmenler, bu özelliğin fabrika çıkışında sağlanacağını düşünüyorlardı.

Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, Galaxy Z Flip için sunulan yazılım güncellemesinin tüm kullanıcılara gönderdildiği ifade ediliyor. Böylelikle Galaxy Z Flip sahipleri, yapacakları yazılım güncellemesinin ardından "Tek Çekim" modunu kullanmaya başlayabilecekler. Ayrıca Galaxy Z Flip'in yazılım güncellemesi, şubat ayı güvenlik yamalarını da telefona getiriyor.