Samsung, yeni dikey katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip8'i tanıttı. İşte fiyatı ve özellikleri.

Samsung, aylardır beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini bugün resmen gerçekleştirdi. Londra’da düzenlenen etkinlikte firma, amiral gemisi yeni katlanabilir telefonlarını ve Galaxy Watch akıllı saat modellerini resmen bizlerle buluşturdu. En dikkat çeken ürünlerden biri de Galaxy Z Flip8 modeliydi.

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Dikey katlanabilir model olan Samsung Galaxy Z Flip8, çok fazla olmasa da önceki nesle kıyasla kullanıcıları sevindirecek bazı küçük yeniliklerle geliyor. Gelin Galaxy Z Flip8’in tasarımına, özelliklerine ve fiyatına birlikte bakalım.

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Karşınızda Samsung Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Flip8 modeli, önceki nesle benzer bir görünüme sahip. Dikey katlanabilir, ince çerçeveli delikli ekran tasarımı devam ediyor. Arkada ise üçlü kamera kurulumu yeni telefonda kullanılmış. Telefonun ağırlığı ise 180 gram.

Galaxy Z Flip8 modelinde tıpkı bir önceki nesilde olduğu gibi 6,9 inç boyutunda bir ana ekran görüyoruz. Bu ekran, Dynamic AMOLED panel kullanıyor, 120 Hz yenileme hızı 1080 x 2520 piksel çözünürlük sunuyor. Küçük kapak ekranının boyutu ise 4,1 inç. Bu ekranda da 120 Hz yenileme hızı, Super AMOLED panel ve 948 x 1048 piksel çözünürlük görüyoruz.

Telefon, Samsung’un kendi çipi olan ve 2 nm üretim sürecinden geçen Exynos 2600 işlemciden güç alıyor. Ona 12 GB RAM ve 256/512 GB’lık depolama seçenekleri eşlik ediyor. Telefon, kutudan Android 17 tabanlı One UI 9 işletim sistemiyle çıkacak.

Kamera tarafına baktığımızda arka tarafta** 50 MP’lik ana kamera, 12 MP’lik ultra geniş kamera**, önde ise 10 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. Cihazda 4300 mAh kapasiteli silikon batarya var. Bu pil, 25W’a kadar hızlı şarj desteği ve 15W kablosuz şarj ile geliyor.

Galaxy Z Flip8 teknik özellikleri

Ana ekran 6,9 inç, 120 Hz, 1080x2520 piksel, Dynamic AMOLED Kapak ekranı 4,1 inç, 120 Hz, 948x1048 piksel, Super AMOLED İşlemci Exynos 2600 RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 12 MP Ön kamera 10 MP Batarya 4300 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 7 (Android 17)

Galaxy Z Flip8 fiyatı