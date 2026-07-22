Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Tanıtıldı! İşte Tasarımı ve Özellikleri

Samsung, yeni üst düzey katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra’yı tanıttı. Peki cihaz neler sunuyor? İşte Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın tasarımı, ekranı, kamera özellikleri ve diğer tüm detayları…

Katlanabilir telefon pazarındaki rekabet devam ederken Samsung, şimdiye kadarki en iddialı katlanabilir telefonunu tanıttı. Bu yıl küçük ama önemli bir isim değişikliğine giden şirket, büyük ekranlı katlanabilir telefonunu Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra olarak isimlendirdi.

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İsmi değişmiş olsa da Samsung’un klasik kitap biçimindeki katlanabilir telefon tasarımını devam ettiren yeni model, hem donanım hem de kamera tarafında “Ultra” adına yakışır iyileştirmeler sunuyor. Peki Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın özellikleri neler? Gelin cihazın tüm detaylarına yakından bakalım.

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Karşınızda Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 Ultra, açıldığında tablet benzeri geniş bir kullanım alanı sunarken kapatıldığında geleneksel bir akıllı telefon gibi kullanılabiliyor. Cihazın büyük iç ekranı özellikle aynı anda birden fazla uygulama kullanmak, video izlemek ve mobil oyun oynamak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Ultra modelini standart Fold modellerinden ayıran en önemli detaylar arasında ise 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 5.000 mAh silikon-karbon batarya ve 16 GB’a kadar çıkan RAM kapasitesi bulunuyor.

Tasarım ve Ekran Özellikleri

Özellik Değer Kapak ekranı 6,5 inç Ana ekran 8 inç Ekran teknolojisi Dynamic AMOLED 2X Ekran yenileme hızı 120 Hz Ağırlık 215 gram Renk seçenekleri Violet Shadow, Cream, Green Shadow, Graphite

Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın tasarımı, Samsung’un önceki yatay katlanabilir telefonlarında gördüğümüz kitap biçimindeki yapıyı sürdürüyor. Ancak yeni modelde daha düz kenarlar, köşeli gövde hatları ve inceltilmiş ekran çerçeveleri dikkat çekiyor. Cihazın hem ana hem de kapak ekranında ortalanmış delikli bir ön kamera bulunuyor.

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Arka tarafta üç kamera dikey olarak sıralanıyor. Büyük kamera lensleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi hap biçimindeki yükseltilmiş bir kamera adasının içerisinde konumlandırılmış durumda. LED flaş ise kamera modülünün hemen sağında yer alıyor.

Ekran tarafında bizi 6,5 inçlik kapak ekranı ve cihaz açıldığında kullanılabilen 8 inçlik ana ekran karşılıyor. Her iki ekran deneyiminin de 120 Hz yenileme hızıyla desteklenmesi, arayüz animasyonlarından oyunlara kadar daha akıcı bir kullanım sunacak.

Dynamic AMOLED 2X teknolojisine sahip büyük ana ekran, kareye yakın yapısı sayesinde iki uygulamayı yan yana kullanmak için oldukça geniş bir alan sağlıyor. Katlanabilir yapı sayesinde cihaz tam açık, kapalı veya yaklaşık 90 derecelik Flex Mode konumunda kullanılabiliyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra, büyük ekranına ve gelişmiş donanımına rağmen sadece 215 gram ağırlığa sahip. Yani iPhone 17 Pro Max'ten bile hafif. Cihaz için Violet Shadow, Cream, Green Shadow ve Graphite olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuluyor.

Kamera Özellikleri

Kamera Çözünürlük Ana kamera 200 MP Ultra geniş açılı kamera 50 MP Telefoto kamera 10 MP Ana ekran ön kamerası 10 MP Kapak ekranı ön kamerası 10 MP

Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın kamera sistemi, cihazı standart katlanabilir telefonlardan ayıran en önemli özelliklerden biri olacak. Telefonun arka tarafında 200 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor.

200 MP ana kameraya, 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bu kamera özellikle manzara, mimari ve kalabalık grup fotoğraflarında daha geniş bir görüş alanı sunacak. Sistemin üçüncü kamerası ise 10 MP çözünürlüğündeki telefoto kamera olacak.

Cihazın ön kamera tarafında da iki farklı sensör bulunuyor. Ana ekran üzerindeki ön kamera 10 MP çözünürlük sunarken kapak ekranında da 10 MP’lik ikinci bir ön kameraya yer veriliyor. Böylece kullanıcılar cihazı hem açık hem de kapalı durumdayken görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için kullanabilecek.

Performans Özellikleri

Özellik Değer İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Üretim teknolojisi 3 nm RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB

Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın performans tarafında, Qualcomm’un 3 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi yer alıyor. Samsung cihazları için özelleştirilen bu işlemci, telefonun hem günlük kullanım hem de yoğun çoklu görev senaryolarında üst düzey performans sunmasını sağlayacak.

Katlanabilir telefonların büyük ekranı, aynı anda birden fazla uygulama kullanmaya oldukça uygun. Bu nedenle işlemcinin sunduğu performans kadar RAM kapasitesi de önem taşıyor. Samsung, 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip modellerde 12 GB RAM sunuyor.

Serinin en üstünde bulunan 1 TB depolama seçeneğinde ise RAM kapasitesi 16 GB’a çıkıyor. Böylece yüksek depolama alanına ihtiyaç duyan ve cihazı profesyonel işlerde kullanmayı planlayan kullanıcılar için daha güçlü bir seçenek sunulmuş oluyor.

Pil kapasitesi ve şarj

Özellik Değer Batarya kapasitesi 5.000 mAh Batarya teknolojisi Silikon-karbon Kablolu şarj 45W’a kadar hızlı şarj Kablosuz şarj 20W

Galaxy Z Fold 8 Ultra, batarya tarafında 5.000 mAh kapasiteli silikon-karbon pille geliyor. Samsung'un bu batarya teknolojisini kullanan ilk telefonları olduğunu da belirtelim. Silikon-karbon teknolojisi, geleneksel bataryalara kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğunun daha sınırlı bir alana sığdırılabilmesine imkân tanıyor.

Bu batarya kapasitesi, biri 8 inç olmak üzere iki farklı ekrana sahip bir katlanabilir telefon için önemli bir geliştirme sayılabilir. Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinin 3 nm üretim teknolojisi de enerji verimliliği konusunda cihaza katkı sağlayacak.

Telefon, kablolu bağlantıda 45W’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Kablosuz şarj tarafında ise 20W desteği bulunuyor. Böylece Galaxy Z Fold 8 Ultra, önceki Fold modellerinde eleştirilen şarj hızı konusunda daha güçlü bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Android 17 tabanlı One UI 9.0 ile geliyor

Galaxy Z Fold 8 Ultra, kutudan Android 17 tabanlı One UI 9.0 işletim sistemiyle çıkıyor. Samsung’un katlanabilir ekranlara özel olarak geliştirdiği arayüz, cihazın 8 inçlik ana ekranından daha verimli şekilde yararlanılmasını sağlayacak.

Geniş ekran yapısı; internet tarayıcısı, not uygulaması ve mesajlaşma servisleri gibi farklı uygulamaların aynı anda görüntülenmesine uygun bir alan sunuyor. Cihazın güçlü işlemcisi ve 12 GB’tan başlayan RAM kapasitesi de çoklu görev kullanımını destekliyor.

Bu arada Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra’da stereo hoparlör sistemi yer alıyor. Büyük Dynamic AMOLED 2X ekranla birlikte çalışan stereo hoparlörler, film ve dizi izleme, mobil oyun oynama ve müzik dinleme gibi kullanım senaryolarında daha geniş bir ses deneyimi sunacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra tüm teknik özellikleri

Özellik Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Kapak ekranı 6,5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz Ana ekran 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Üretim teknolojisi 3 nm RAM 12 GB veya 16 GB Depolama 256 GB, 512 GB veya 1 TB Ana kamera 200 MP Ultra geniş açılı kamera 50 MP Telefoto kamera 10 MP Ana ekran ön kamerası 10 MP Kapak ekranı ön kamerası 10 MP Batarya 5.000 mAh silikon-karbon Kablolu şarj 45W’a kadar hızlı şarj Kablosuz şarj 20W Ses Stereo hoparlör Ağırlık 215 gram İşletim sistemi Android 17 tabanlı One UI 9.0 Renkler Violet Shadow, Cream, Green Shadow, Graphite

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Türkiye fiyatı