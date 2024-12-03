Samsung'un seneye tanıtacağı Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 katlanabilir telefonları hakkında yeni bilgiler geldi. Şirket, bu cihazların ekranlarını büyütmeyi planlıyor.

Samsung, Galaxy Z Fold ve Z Flip telefonlarıyla katlanabilir telefon pazarının lideriydi. Bu yüzden de şirketin 2025’te taıtacağı Z Fold7 ve Z Flip7 cihazları merakla bekleniyordu. Ünlü ekran analisti Ross Young, bu cihazlar hakkında bekleyenleri heyecanlandıracak detaylar paylaştı.

İddiaya göre Samsung, yeni telefonların özellikle ekranlarında önemli değişiklikler bekliyor. Bunlardan biri Z Fold7’nin paneli olacak. Öyle ki cihaz, Galaxy Fold Special Edition’ın ekranına geçecek. O telefonda, 8 inçlik katlanabilir ve 6,5 inçlik kapak ekranı görmüştük.

Ekranlar büyüyecek

Göreceğimiz tek yenilik bu değil. Şirket, her iki katlanabilir telefonunun ekranını da büyütmek istiyor. Dikey katlanabilir model Z Flip7’nin 6,7 inçlik katlanabilir ekranı, 6,85 inç seviyesine çıkacak. Kapak ekranı ise 3,4 inçten 4 inçe kadar yükselecek.

Samsung’un ekranları büyütme kararı, katlanabilir telefonlara olan ilginin azaldığı sırada geliyor. Şirketin bu sene tanıttığı ürünler büyük ilgi görmedi. Özellikle Z Flip6 satışlarında 3. çeyrekte düşüşler yaşandı.

Tahminlere göre 2025’te de pazarda yavaşlamanın devam etme ihtimali var. Ancak 2026’da Apple’ın katlanabilir iPhone tanıtmasıyla düzeleceği düşünülüyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Ekranları büyütmenin Samsung’a yarayıp yaramayacağı merak konusu.