Samsung Galaxy Z Fold8 ve Z Fold8 Wide'ın Neredeyse Tüm Önemli Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung'un yaz aylarında tanıtacağı Galaxy Z Fold8 ve geniş ekranlı Z Fold8 Wide telefonlarının önemli özellikleri ortaya çıktı.

Gökay Uyan

Katlanabilir telefon alanında dünyanın lider şirketlerinden biri olan Samsung, her yıl olduğu gibi bu yaz da yepyeni modellerini bizlerle buluşturacak. Temmuz gibi gerçekleştirilecek lansmanda firmanın Galaxy Z Fold8, Z Flip8 ve yepyeni bir model olacak geniş ekranlı Z Fold8 Wide’ı tanıtmasını bekliyoruz.

Cihazlar hakkında sızıntılar düzenli olarak geliyordu. Şimdi ise Z Fold8 ve Z Fold8 Wide ile ilgili yeni bilgiler geldi. Tech Maniacs tarafından sızdırılan detaylar, cihazların özelliklerini gözler önüne seriyor.

Galaxy Z Fold8 ve Fold8 Wide neler sunacak?

Sızıntıya göre Z Fold8 modeli, 210 gram ağırlığkla ve 4,1 mm kalınlıkla gelecek. Telefonda Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’in kullanıldığını göreceğiz. 5000 mAh’lik 45W hızlı şarj, 25W kablosuz şarj destekli bir batarya da bekliyoruz. Kamera konusunda ise 200 MP ana, 3x destekli 10 MP telefoto ve yeni 50 MP’lik ultra geniş kamera yer alacak. Ultra geniş kamera 12 MP’den 50 MP’ye çıkıyor ve S26 Ultra’yla aynı kamerayı içeriyor.

Katlanabilir iPhone’a rakip olarak gelecek geniş ekranlı Z Fold8 Wide ise** 7,6 inç boyutunda** olacak. En boy oranı ise 4:3. Kamera tarafında arkada 50 MP ana ve 50 MP ultra geniş olmak üzere 2 kamera göreceğiz. Cihazın 200 gram ağırlıkta olması, 45W’lık 4800 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.

Sızan bilgiler şimdilik bu kadar. Her iki telefonun da bazı etkileyici iyileştirmelere sahip olacağını söylemek mümkün. Tahminler, Samsung’un etkinliği 22 Temmuz civarı yapacağı yönünde.

