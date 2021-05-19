Samsung, Galaxy Z Roll'ün Marka Hakları İçin Başvurdu

Samsung, katlanabilir akıllı telefonlara alternatif olacak yuvarlanabilir ekranlı telefonlar ile ilgili ilk somut adımını attı. Şirket, ilk yuvarlanabilir ekranlı telefonu olması muhtemel Galaxy Z Roll için Avrupa'da marka hakları başvurusunda bulundu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, halihazırda dünyanın en çok satan akıllı telefon markası konumunda ve şirket, bir yandan klasik akıllı telefon pazarında popülerliğini sürdürmeye devam ederken bir yandan da liderlik edeceği yeni pazarlar oluşturmayı amaçlıyor.

İlk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold ile Huawei'ye karşı çetin bir rekabet başlatan ve geldiğimiz noktada bu rekabeti kazanmış olan Samsung, bir süredir hakkında çeşitli söylentiler çıkmasına rağmen bir türlü somut bir adım göremediğimiz "yuvarlanabilir" akıllı telefonu ile ilgili ilk somut adımını atmış gibi görünüyor.

Hollanda merkezli teknoloji sitesi LetsGoDigital tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, "Samsung Galaxy Z Roll" markasının ticari haklarını almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvurmuş durumda. Bu marka başvurusu, Samsung'un tüm "yeni" form faktörüne sahip akıllı telefonlarını Galaxy Z serisi altında toplayacağının bir göstergesi.

Samsung Galaxy Z Roll için ticari marka başvurusunda bulunmuş olsa da şu anda söz konusu cihaz ile ilgili elimizde yok denecek kadar az bilgi bulunuyor. Yine de Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün ağustos ayında resmen duyurulması bekleniyor ve söz konusu cihazların lansmanı sırasında Galaxy Z Roll ile ilgili de daha fazla bilgi almayı bekleyebiliriz. Dürüst olmak gerekirse olası bir Galaxy Z Roll'ün 2022 yılından önce duyurulması beklenmiyor.

Yuvarlanabilir akıllı telefon tam olarak nedir?

Katlanabilir akıllı telefonlar, istediğimiz zaman tablet gibi büyük, istediğimiz zaman standart bir akıllı telefon gibi küçük bir ekran sunabilen cihazları hayatımıza sokmuştu. Yuvarlanabilir akıllı telefonlar bu tasarımı geliştiriyor. Yuvarlanabilir ekrana sahip bir akıllı telefonu bir ucundan çektiğinizde ekran genişleyerek büyüyor ve adeta bir tablete dönüşüyor. Akıllı telefon halinde geri dönmek istediğinizde ise ekranın genişleyen kısmı cihazın içine doğru katlanıyor ve standart bir akıllı telefon gibi görünüyor.