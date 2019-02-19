Samsung Heyecan Yaptı: Galaxy S10 Reklamı TV'de Yayınlandı

Sızıntıların önünü alamayan Samsung, biraz fazla heyecanlanmış gibi görünüyor. Şirket, Galaxy S10 için hazırlanan TV reklamını Norveç'te yayınladı. Fakat ortada henüz tanıtılan bir cihaz yok.

‘Dünyanın en fazla sızıntı gerçekleşen telefonu’ diye bir rekor olsaydı bu rekorun sahibi kesinlikle Galaxy S10 olurdu. Şu ana kadar gerçekleşen onlarca sızıntı sayesinde Galaxy S10’un sahip olacağı neredeyse tüm özellikleri biliyoruz. Dahası, artık Samsung’un televizyonlarda yayınlayacağı Galaxy S10 reklam filmini izleyebiliyoruz.

Nasıl olduğunu bilmesek de Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10, Norveç’in en büyük özel kanalı olan TV 2’de 30 saniyelik bir reklam filmi ile tanıtıldı. Bilmeyenler için hatırlatalım; Samsung Galaxy S10, yarın düzenlenecek Unpacked etkinliği ile tanıtılacak. Dolayısı ile Samsung’un neden tanıtılmamış bir telefonun reklamını yayınladığı bilinmiyor.

Reklam filminde cihazın üçlü kamera kurulumunu, çift ön kamerasını, cihazdan cihaza kablosuz şarj özelliğini, Galaxy Buds’ların cihazın arkasına konularak şarj edilmesini, ekrana gömülü parmak izi okuyucu gibi özelliklerini açık bir şekilde görüyoruz. Zaten bunları çıkardığımızda da geriye teknik detaylar kalıyor.