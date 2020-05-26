Geliştirdiği güvenlik çipi ile Galaxy S20 Serisi'nde kullanıcı verilerini güvende tutmak için yazılımın yanı sıra donanıma da önem veren Samsung, şimdi ise mobil cihazlar için ikinci nesil güvenlik çipini geliştirdiğini duyurdu.

Samsung, mobil cihazlardaki kişisel ve hassas verileri korumak için yeni bir güvenlik (Secure Element) çipi geliştirdiğini açıkladı. Şirket, S3FV9RR olarak adlandırılan çipin, akıllı telefonlar için güvenlik yazılımı içeren bağımsız bir donanım birimi olarak sunulacağını belirtti.

Bilişim ürünlerinin güvenlik seviyesini EAL0'dan EAL7'ye kadar derecelendiren Common Criteria, güvenlik çipine Ortak Kriterler Değerlendirme Güvence Seviyesi (CC EAL) 6+ sertifikası verdi. Samsung, güvenlik çipinin 6+ sertifikasıyla mobil bir bileşen için bugüne kadarki en yüksek dereceye sahip olduğunu söylüyor.

Samsung'un yeni güvenlik çipi bağımsız ve yalıtılmış koruma sağlayacak

Samsung'a göre, yeni güvenlik çipi akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlarda önyükleme, mobil ödeme ve diğer uygulama işlemleri için harici bir koruma sağlıyor. Ayrıca e-pasaportlar ve kripto para cüzdanları için donanım tabanlı güvenlik ve cihaz kimlik doğrulamasını destekleyici olarak kullanılabiliyor. Samsung ayrıca, güvenlik çipinin cihazın ana işlemcisinden bağımsız olarak çalıştığı için çok yönlü olduğunu da ekledi.

Şirket ilk kez şubat ayında Galaxy S20 serisinde CC EAL 5+ sertifikalı benzer bir güvenlik çipi kullanmıştı. Güvenlik çipi, PIN'leri, parolaları ve kripto para cüzdanları kullananların kişisel verilerini mobil cihazın yerleşik Flash belleğinden yalıtılmış bir şekilde saklamak için tasarlanmıştı. Yeni güvenlik çipi, üçüncü çeyrekten itibaren mobil cihazlarda kullanılacak. Güvenlik çipinin ağustos ayında tanıtılması planlanan Galaxy Note 20 serisi akıllı telefonlarda da kullanılması bekleniyor.