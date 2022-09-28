Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geleceğin bilgisayarlarında kullanılması hedeflenen kaydırılabilir ekran teknolojisini gösterdi. Ekranı ne zaman gerçek bir üründe görebileceğimiz ise açıklanmadı.

Ekran teknolojileri her geçen gün gelişmeye devam ederken artık sadece ekranların ve panellerin kaliteli görüntü sunmasının ötesine geçtik. Katlanabilir ekrana sahip telefonlar hayatımıza girdi, hatta kaydırılarak uzatılabilen ekranlar bile görmeye başladık.

Kaydırılarak uzatılan ekranlar henüz prototip modellerde karşımıza çıkarken Samsung, bugün bu teknolojiye sahip yeni ekranını tanıttı. Samsung Display ve Intel ortaklığıyla geliştirilen ekran, geleceğin bilgisayarlarında kullanılacak.

Samsung'un kaydırılabilir ekran teknolojisi:

Intel’in Innovation etkinliğinde tanıtılan yeni ekran, bir yöne doğru kaydırılarak 13 inçten 17 inçlik ekrana dönüşebiliyor. Tabii bu ekran da şu an için sadece bir prototip görevi görüyor. Intel ya da Samsung, ekranın ne zaman hayatımızda somut olarak yer alacağı konusunda bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Intel’in PC çipleri departmanının başkanı Michelle Johnston Holthaus, akıllarda oluşan bir soru işaretine de cevap verdi. Holthaus, şu anda sadece ekrandan oluşan bu bilgisayarda klavyenin cihaza katlanabilir olarak yerleştirilebileceğini belirtti. Tabii teorik olarak klavye, bluetooth veya manyetik olarak da cihaza yerleştirilebilir.

Öte yandan Samsung’un yeni ‘bilgisayar’ ekranı, gelecekte farklı cihazlarda da karşımıza çıkabilir. Kaydırılabilir ekran farklı boyutlarda ölçeklendirilerek telefon, tablet ve hatta televizyonlarda da kullanılabilir. Bununla birlikte bu teknoloji daha fazla geliştirilirse, ekran tamamen bir yapı içine gizlenebilir ve kaydırılarak açılabilir.