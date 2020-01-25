Sanal gerçeklik sektöründe uzun zamandır sesini duyamadığımız Samsung, öyle görünüyor ki bu pazara güçlü bir cihazla giriş yapacak. Çin'in düzenleyici kurumunun internet sitesinde yeni jenerasyon Samsung Odyssey'in görselleri ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un adını sanal gerçeklik sektöründe son iki yıldır hiç duymadık. Fakat belli ki bunun bir sebebi var. Zira Samsung’un sessiz sedasız üzerinde çalıştığı yeni karma gerçeklik gözlüğü Samsung Odyssey’e ait görüntüler ortaya çıktı.

İlk jenerasyon ve ikinci jenerasyon Samsung Odyssey setleri arasında zaten çok büyük farklar bulunuyordu. Bir jenerasyonda bu kadar fark yaratan Samsung’un üçüncü jenerasyonda da yeni farklarla ortaya çıkması elbette kaçınılmazdı. Samsung’un yeni Odyssey seti çok farklı bir görünüşe sahip.

Samsung'un yeni jenerasyon VR seti ortaya çıktı:

Gördüğümüz resimler 91 Mobiles tarafından Çin’in düzenleyici kurumu CNIPA’nın internet sitesinde keşfedildi. Patentte bulunan resimlerde gördüğümüz üzere günümüzde mevcut olan Odyssey+ ve bu Odyssey arasında fazlasıyla fark bulunuyor. Ses kontrol tuşlarının setin alt kısmına yerleştirilmiş olduğunu görebilirsiniz.

Samsung, Odyssey+’ta olduğu gibi setin bu jenerasyonunda da kulaklıkları sete entegre etmiş durumda. Ayrıca cihazın ön kısmında bulunan transparan yapı fazlasıyla güzel bir görünüm katmış. Setin bu bölümünün bir amaca hizmet edip etmeyeceğini şu noktada bilemiyoruz.

Samsung Odyssey+ ve gördüğümüz Odyssey arasındaki en büyük farklardan biri, karşımızda duran setin herhangi bir dış kameraya sahip olmaması. Kameraların ve sensörlerin nerede bulunduğu hakkında da şu anda bir bilgi sahibi değiliz. Ancak setin bu halinin çok şık durduğunu söylemek gerekir.

Yeni nesil Samsung Odyssey’in tasarımının geri kalanı Oculus Rift S ve PlayStation VR’a benziyor. Setin HTC Vive’da olduğu gibi kafa üstü bir kilide sahip olmaması muhtemelen birçok VR kullanıcısını sevindirecektir. Zira bu kullanıcılar bahsettiğimiz özelliğin rahatsız edici olduğunu belirtiyorlardı.

Normalde bir patentte yer alan görsellerin taslak çizimlerden oluşmasını bekleriz. Ancak Samsung’un bu patentinde durum böyle değil. Bu da bizi cihazın bu tasarımıyla ortaya çıkacağı düşüncesine itiyor. Yine de görsellerin bir patentte yer aldığının ve gerçeği yansıtmama ihtimali bulunduğunun altını çizelim.