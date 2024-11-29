Samsung'un One UI 7 ile kullanıcılara sunacağı bazı uygulamalar sızdırıldı. Manuel olarak yüklenen uygulamalar, Samsung Galaxy telefon sahiplerinin şimdiden Android 15 deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un arap saçına dönen Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir X kullanıcısı, One UI 7'de yer alacak bazı Samsung uygulamalarını sızdırmayı başardı. Eğer Android 13 veya daha yeni bir sürümde çalışan bir Galaxy telefonunuz varsa bu uygulamaları siz de yükleyip şimdiden denemeye başlayabilirsiniz.

Gerwin van Giessen isimli kullanıcının sızdırdığı uygulamalar, Samsung'un Takvim, Hatırlatıcı ve Ses Kaydedicisi uygulamalarını kapsıyor. Söz konusu uygulamaları yükleyen kullanıcılar, bunların Android 15 tabanlı One UI 7'de neler sunacağını önceden deneyimleme imkânı yakalamış olacaklar.

OneUI 7'deki Takvim uygulaması böyle görünecek

Yapılan açıklamaya göre OneUI 7 için geliştirilen Takvim uygulamasını kullanmak isteyenlerin, en az Android 13 ile çalışan bir Samsung Galaxy telefon kullanmaları gerekecek. Hatırlatıcı ve Ses Kaydedicisi uygulamaları içinse Android 14'ün yüklenmiş olması gerekecek.

Eğer siz de One UI 7 için hazırlanmış uygulamalara şimdiden ulaşmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak APK Mirror sitesine ulaşabilirsiniz. Ancak burada uygulamaların manuel olarak yüklenmesi gerekeceğini belirtelim. Tabii bu da bazı sorunlara yol açabilir. Sorunlarla uğraşmak istemiyorsanız One UI 7'yi beklemenizi şiddetle tavsiye ederiz.