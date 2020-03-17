Samsung, Oyun Akış Hizmetini Sessiz Sedasız Sona Erdiriyor

Samsung, geçtiğimiz aylarda oyun akış hizmeti olan PlayGalaxy Link’i duyurmuştu. Şirket beta sürümü 4 aydır kullanımda olan oyun akış hizmetini sona erdirme kararı aldı.

Teknoloji devi şirketler geçtiğimiz aylarda bir bir oyun akış hizmetlerini duyurmuştu. Hatta Google'ın Stadia’yı, Nvidia'ın GeForce Now’ı duyurmasıyla beraber Samsung’da PlayGalaxy Link ismi verilen bir oyun akış hizmetini sunmuştu.

PlayGalaxy Link, tıpkı Steam Link ve Google Stadia’da olduğu gibi bilgisayar oyunlarının Galaxy telefonlarda çalışmasını sağlıyordu. Diğer platformlardan farklı olarak Samsung’un PlayGalaxy Link’i sadece Galaxy telefonlarda çalışıyordu.

Samsung, 4 ay önce PlayGalaxy Link’in beta sürümünü başlatmıştı. 4 aylık beta sürümün ardından Samsung, açıklama yayınlayarak 27 Mart’ta PlayGalaxy Link’in hizmetini sonlandıracağını duyurdu. Samsung’un açıklaması o kadar sessiz oldu ki açıklama 26 Şubat’ta yapılmasına rağmen daha dün insanların dikkatini çekti.

PlayGalaxy Link’in sona erdirilmesi ile ilgili olarak Samsung’dan yapılan açıklamada, zorlu bir tartışmanın ardından, şirketin iç politikalarında değişiklikler nedeniyle PlayGalaxy Link’in 27 Mart 2020’de sonlandırılacağı açıklandı.

PlayGalaxy Link’in hizmetinin sonlandırılması Microsoft ile yaptığı anlaşmayla ilgili olabilir. Samsung, kısa bir süre önce Microsoft’la “premium bulut tabanlı oyun akış deneyimi” sunmayı amaçlayan yeni bir ortaklık duyurdu. İki şirket arasında kurulan ortaklık sayesinde Samsung, Microsoft’un xCloud oyun hizmetine katkı sağlayacak. Ancak Samsung’ın xCloud’a nasıl bir hizmet sağlayacağı henüz belli değil.