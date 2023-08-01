Samsung Mobile yöneticisi, T.M. Roh, yeni katlanabilir telefonların popülerliğinin artmasını beklediklerini açıkladı. Roh'a göre Fold ve Flip 5, bir zamanlar en popüler Galaxy cihazlardan olan Note serisini geçecek.

Samsung, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok ürünü bizlerle buluşturdu. Bu ürünlerden en çok dikkaat çekenler, şüphesiz katlanabilir telefonlar Z Fold5 ve Z Flip5’ti. Samsung, birçok önemli özellikle gelen bu cihazlarla katlanabilir telefon alanında iddiasını sürdürmeyi planlıyordu.

Şimdi de 4 yıldır hayatımızda Samsung katlanabilir telefonlar hakkında şirketin bir yöneticisinden iddialı açıklamalar geldi. Samsung Mobile’ın başındaki isim T.M. Roh, açıklamalarını CNET’e yaptı.

Samsung, katlanabilir telefon satışlarının, Note serisini geçeceğini düşünüyor

Samsung Mobil Deneyim biriminin başkanı olarak görev yapan Roh, katlanabilir Galaxy cihazlarının bir zamanlar popüler olan Galaxy Note’un satışlarını geçebileceğini aktardı. Yönetici, şu sıralarda benzer seviyelere yaklaşıldığını belirtirken “Beklentimiz, Flip ve Fold 5 ile bunu aşabileceğimiz” ifadelerini kullandı.

Samsung’un bir aralar çok popüler olan Note telefonlar, 2011’de piyasaya sürülmüş ve standart telefonlara oranla daha büyük ekran sunmuştu. Başta çok tutacağı düşünülmese de ilerleyen yıllarda oldukça popüler olmayı başardı ve milyonlarca insan tarafından satın alındı. Ayrıca Note serisi, günümüzün Galaxy S Ultra telefonlarına da zemin hazırladı. Ancak bu telefonlar, büyük ekranların standarda dönüşmesi ve katlanabilir telefonların gelmesinin ardından 2020 yılında çıkış yapan Note 20 serisiyle bizlere veda etti.

Katlanabilir telefonlar, normal telefonlara kıyasla hâlen sönük kalsa da yavaş yavaş popülerleşiyor. International Data Corporation’ın tahminleri katlanabilir cihazların 2023 yılında satışının 21,4 milyona ulaşabileceğini öngörüyor. Eğer Fold ve Flip, Roh’un söylediği gibi Note’u geçerse, katlanabilir telefonların gerçekten ilgi görmeye başladığını ve istenen seviyeye yavaş yavaş geldiğini görebiliriz.

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