Samsung'un bu yıl içerisinde duyuracağı üçe katlanan telefonunun bazı özellikleri sızdırıldı. Gelen haberler, telefonun hızlı şarj tarafında hayal kırıklığı yaratacağını ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uzun zamandır gündemde olan üçe katlanan telefonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung'un bu yıl içerisinde piyasaya süreceğini açıkladığı telefonun birkaç özelliği daha gün yüzüne çıktı.

Çinli bir sızıntı kaynağı, Samsung'un üçe katlanan telefonunun hızlı şarj konusunda yine geride kalacağını söyledi. Yapılan açıklamaya göre yaklaşmakta olan telefon, 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Aynı segmentte olan Huawei Mate XT, 66W hızlı şarj desteğine sahipti.

Samsung, kamera tarafında da risk almayacak!

Aynı kaynak, daha önce yaptığı bir açıklamada Samsung'un yeni telefonunda ekran altı selfie kamera bulunacağını söylemişti. Kaynağımız, bu bilgiyi telefonun prototipinden yola çıkarak paylaşmıştı. Ancak bu durum değişmiş gibi görünüyor. Yapılan açıklamaya göre göre Samsung, üçe katlanan telefonunda ekran altı kamera kullanmayacak. Böylelikle ekran altı kameraların yol açabileceği düşük kalite riskinden kaçınılmış olacak.

Telefonun ana kamera kurulumuna ilişkin bilgiler de var. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, üçe katlanan telefonunda 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto kamera bulunacak. Bu kamera kurulumu, Samsung Galaxy S25 Ultra'ya kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş olarak karşımıza çıkacak.