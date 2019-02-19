Samsung'un Katlanabilir Telefonunun İsmi Belli Oldu

Samsung'un yarın büyük bir sürpriz olmazsa duyuracağı katlanabilir telefonun ismi belli oldu. Gelecek açıklama ile şaşırmayacağımız da kesinleşti.

Katlanabilir telefonlar belki bundan 6-7 yıl sonra hiç de devrimsel veya özel bir yenilik olarak anımsanmayacaklar. Bize sorarsanız geçici bir hevesten ibaret olan bu teknoloji, akıllı telefon dünyasını heyecanlandırmaya da bir yandan devam ediyor.

Uzunca süredir reklam filmleri, sızdırılan görselleri ile herkesin dikkatini çeken katlanabilir telefonun ismi açıklandı. Henüz resmen onaylanmasa da, sızıntıların efendisi olarak bilinen Evan Blass, telefonun ismini Twitter hesabından duyurdu.

Evet, gördüğünüz üzere sürpriz yok. Telefonun adı Samsung Galaxy Fold olacak ve Galaxy F kod adıyla anılacak. Telefon çok büyük bir aksaklık olmazsa yarın resmen duyurulacak.