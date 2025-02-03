Samsung, henüz ön sipariş aşamasındaki Galaxy S25 ailesi için oldukça büyük bir güncelleme yayımladı. Peki 24 GB büyüklüğündeki bu güncelleme, telefonlara hangi yenilikleri getiriyor?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan çok ilginç bir hamle geldi. Şirket, geçtiğimiz haftalarda duyurduğu ve henüz ön sipariş aşamasında olan Galaxy S25 için bir yazılım güncellemesi yayımladı. İşin ilginç yanı, bu güncelleme tam 24 GB büyüklüğündeydi.

Galaxy S25 serisinin duyurulduğu Galaxy Unpacked etkinliği, büyük oranda yapay zekâya odaklanıyordu. Kullanıcılar, One UI 7 arayüzüne sahip olacak telefonlarda pek çok yeni yapay zekâ özelliği ile karşılaşacaklar. İşte 24 GB'lik bu güncelleme, resmî bir açıklama olmasa da bu yeni özelliklere odaklanıyor gibi görünüyor.

Samsung, Galaxy S24 ailesinde de benzer bir güncelleme yayımlamıştı

Açık konuşmak gerekirse Samsung'un Galaxy S25 ailesi için devasa bir güncelleme yayımlamış olması çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şirket, geçtiğimiz yıl da Galaxy S24 ailesi için 14 GB boyutlu bir güncelleme yayımlamıştı. Bu güncelleme, Galaxy AI kapsamındaki özelliklere odaklanmıştı.

Peki Samsung Galaxy S25 ailesi neler vadediyor?

Samsung'un Galaxy S25 için yayımladığı 24 GB boyutlu güncellemeye ilişkin aktarabileceklerimiz bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.