Samsung, Yeni Galaxy Z Serisinin Tasarım ve Mühendislik Hikâyesini Anlattı

Samsung, Londra'da düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni nesil katlanabilir Galaxy Z serisini tanıttı. Cihazların donanım ve geliştirme sürecine ilişkin detayları Samsung Electronics Mobil Ar-Ge Donanım Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Sunghoon Moon paylaştı.

Samsung'un donanımdan sorumlu yöneticisi Sunghoon Moon, yedi nesillik katlanabilir telefon deneyiminin yeni Galaxy Z serisine yansıdığını söyledi. Moon, Flex Titanium destek yapısı, yenilenen menteşe, daha yüksek kapasiteli hızlı şarj destekli batarya ve 100'den fazla testten geçirilen dayanıklılık sürecinin serinin öne çıkan yenilikleri olduğunu belirterek, tasarım kararlarının kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.

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Flex Titanium teknolojisi

Yeni Galaxy Z serisinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri Flex Titanium teknolojisi oldu. Samsung, daha ince ve dayanıklı katlanabilir cihazlar geliştirmek için titanyumu ekran destek yapısında kullanırken, bu malzemeyi tekrar eden katlama hareketlerine uyum sağlayacak şekilde yeniden tasarladı. Sunghoon Moon, yedi nesillik geliştirme sürecinde elde edilen kullanım verileri ve dayanıklılık testlerinin bu teknolojinin temelini oluşturduğunu belirtti. Titanyumun yüksek dayanıklılığı sayesinde tercih edildiğini söyleyen Moon, bu malzemeyi katlanabilir telefonlara uyarlamanın ekip için önemli bir mühendislik başarısı olduğunu ifade etti.

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Kullanıcı geri bildirimiyle şekillenen “Easy Open” deneyimi

Katlanabilir cihazlar incelmeye devam ettikçe, bazı kullanıcıların daha ince cihazları açarken kavramakta zorlandığını fark eden Samsung, menteşe, mıknatıs yapısı ve ekran gerginliğini birlikte yeniden tasarladı. Katlanmış kenar boyunca eklenen ince bir çentik ile kullanıcıların parmaklarını doğal bir şekilde yerleştirip cihazı kolayca açabilmesi sağlandı. Bu iyileştirmeler, cihazın ince form faktörünü koruyarak açılış deneyimini daha akıcı hale getiriyor.

Daha geniş yeniliklere alan açan yeni nesil batarya sistemi

Yenilenen ekran yapısı sayesinde elde edilen ek iç hacim, Samsung'un batarya sistemini de geliştirmesine imkan tanıdı. Galaxy Z Fold8 Ultra, daha ince gövdesine rağmen 5.000 mAh kapasiteli bataryayla gelirken, silikon-karbon anot teknolojisi ve hücre mimarisindeki iyileştirmeler sayesinde hem enerji yoğunluğu hem de uzun ömür artırıldı.

Şirket ayrıca modele özel şarj mimarisi geliştirdi. 45W hızlı şarj desteği sunan çift hücreli sistem, elektrik yükünü iki batarya arasında dengeli şekilde dağıtarak verimliliği artırıyor. Bu sayede Galaxy Z Fold8 Ultra, 30 dakikada yüzde 67 şarja ulaşırken tek dolumla 27 saate kadar video oynatma süresi sunabiliyor.

100'den fazla dayanıklılık testi

Samsung, yeni Galaxy Z serisini günlük kullanımda güvenilirliği artırmak için 100'den fazla dayanıklılık testinden geçiriyor. Düşme, katlama, basınç, nem ve toz gibi gerçek kullanım senaryolarını kapsayan bu testlerde cihazlar, tek tek bileşenler yerine bir bütün olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu kapsamlı test süreciyle yeni Galaxy Z modellerinin yalnızca daha ince ve gelişmiş değil, aynı zamanda uzun yıllar güvenle kullanılabilecek kadar dayanıklı olmasını hedefliyor.