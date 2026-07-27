Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung, Yeni Galaxy Z Serisinin Tasarım ve Mühendislik Hikâyesini Anlattı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung, Londra'da düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni nesil katlanabilir Galaxy Z serisini tanıttı. Cihazların donanım ve geliştirme sürecine ilişkin detayları Samsung Electronics Mobil Ar-Ge Donanım Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Sunghoon Moon paylaştı.

Samsung, Yeni Galaxy Z Serisinin Tasarım ve Mühendislik Hikâyesini Anlattı
Deniz Şen Deniz Şen /

Samsung'un donanımdan sorumlu yöneticisi Sunghoon Moon, yedi nesillik katlanabilir telefon deneyiminin yeni Galaxy Z serisine yansıdığını söyledi. Moon, Flex Titanium destek yapısı, yenilenen menteşe, daha yüksek kapasiteli hızlı şarj destekli batarya ve 100'den fazla testten geçirilen dayanıklılık sürecinin serinin öne çıkan yenilikleri olduğunu belirterek, tasarım kararlarının kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.

Flex Titanium teknolojisi

Yeni Galaxy Z serisinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri Flex Titanium teknolojisi oldu. Samsung, daha ince ve dayanıklı katlanabilir cihazlar geliştirmek için titanyumu ekran destek yapısında kullanırken, bu malzemeyi tekrar eden katlama hareketlerine uyum sağlayacak şekilde yeniden tasarladı. Sunghoon Moon, yedi nesillik geliştirme sürecinde elde edilen kullanım verileri ve dayanıklılık testlerinin bu teknolojinin temelini oluşturduğunu belirtti. Titanyumun yüksek dayanıklılığı sayesinde tercih edildiğini söyleyen Moon, bu malzemeyi katlanabilir telefonlara uyarlamanın ekip için önemli bir mühendislik başarısı olduğunu ifade etti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Samsung, Yeni Galaxy Z Serisinin Tasarım ve Mühendislik Hikâyesini Anlattı
5

Kullanıcı geri bildirimiyle şekillenen “Easy Open” deneyimi

5

Katlanabilir cihazlar incelmeye devam ettikçe, bazı kullanıcıların daha ince cihazları açarken kavramakta zorlandığını fark eden Samsung, menteşe, mıknatıs yapısı ve ekran gerginliğini birlikte yeniden tasarladı. Katlanmış kenar boyunca eklenen ince bir çentik ile kullanıcıların parmaklarını doğal bir şekilde yerleştirip cihazı kolayca açabilmesi sağlandı. Bu iyileştirmeler, cihazın ince form faktörünü koruyarak açılış deneyimini daha akıcı hale getiriyor.

Daha geniş yeniliklere alan açan yeni nesil batarya sistemi

Yenilenen ekran yapısı sayesinde elde edilen ek iç hacim, Samsung'un batarya sistemini de geliştirmesine imkan tanıdı. Galaxy Z Fold8 Ultra, daha ince gövdesine rağmen 5.000 mAh kapasiteli bataryayla gelirken, silikon-karbon anot teknolojisi ve hücre mimarisindeki iyileştirmeler sayesinde hem enerji yoğunluğu hem de uzun ömür artırıldı.

Şirket ayrıca modele özel şarj mimarisi geliştirdi. 45W hızlı şarj desteği sunan çift hücreli sistem, elektrik yükünü iki batarya arasında dengeli şekilde dağıtarak verimliliği artırıyor. Bu sayede Galaxy Z Fold8 Ultra, 30 dakikada yüzde 67 şarja ulaşırken tek dolumla 27 saate kadar video oynatma süresi sunabiliyor.

100'den fazla dayanıklılık testi

Samsung, yeni Galaxy Z serisini günlük kullanımda güvenilirliği artırmak için 100'den fazla dayanıklılık testinden geçiriyor. Düşme, katlama, basınç, nem ve toz gibi gerçek kullanım senaryolarını kapsayan bu testlerde cihazlar, tek tek bileşenler yerine bir bütün olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu kapsamlı test süreciyle yeni Galaxy Z modellerinin yalnızca daha ince ve gelişmiş değil, aynı zamanda uzun yıllar güvenle kullanılabilecek kadar dayanıklı olmasını hedefliyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

10 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar

10 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar

Yeni Telefon Almak İçin iPhone 18'i Beklemeyin

Yeni Telefon Almak İçin iPhone 18'i Beklemeyin

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Android’den iOS’e Geçenlerin Tercihi Belli Oldu: İşte Eski Android Kullanıcılarının Satın Aldığı iPhone Modelleri!

Android’den iOS’e Geçenlerin Tercihi Belli Oldu: İşte Eski Android Kullanıcılarının Satın Aldığı iPhone Modelleri!

Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A27 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Akıllı Telefon Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Yeni Telefon Almak İçin iPhone 18'i Beklemeyin

Yeni Telefon Almak İçin iPhone 18'i Beklemeyin

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com