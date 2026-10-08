Samsung'un Ana Gelir Kaynağı Artık Düşündüğünüz Şey Değil: Şirket Rekor Kırdı!

Samsung denince çoğumuzun aklına Galaxy telefonlar geliyor. Fakat şirketin son dönemdeki kâr artışında telefonlardan çok başka bir ürün grubu öne çıkıyor: Yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan çipler. Samsung, yapay zekâ sistemlerinde kullanılan çipleri üreterek bu alandaki artan talebin karşılığını alıyor.
Güney Koreli devin eylül ayında sona eren üçüncü çeyrekteki faaliyet kârının 107,4 trilyon wona, yani yaklaşık 80 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Geçen yıl aynı dönemde 12,1 trilyon won olan bu rakam, yaklaşık dokuz katlık bir artış demek. Yeni katlanabilir Galaxy modelleri de bu tabloya katkı sağlıyor ancak asıl yükseliş çip tarafında yaşanıyor.
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Yapay zekâ fırtınası çip üreticilerini ihya ediyor
Yapay zekâya olan talep arttıkça çip ihtiyacı da büyüyor. Modeller geliştikçe onları çalıştıran veri merkezleri daha fazla sunucu ve çip istiyor. Üretim kapasitesi bu talebi karşılamakta zorlandığında fiyatlar da yukarı çıkabiliyor; bunun yansıması telefonlardan bilgisayarlara kadar uzanıyor.
Ama iş üreticilere gelince tablo başka. Samsung, SK Hynix ve ABD merkezli Micron, yapay zekâ şirketlerinin ihtiyaç duyduğu çipleri üretiyor. Veri merkezlerine milyarlarca dolar aktıkça onların siparişleri de kabarıyor.
Samsung’un üçüncü çeyrek faaliyet kârının geçen yıla göre yaklaşık dokuz kat artmasının ardında da bu yoğun talep var.
Çip yatırımları da büyüyor
Yapay zekâya ayrılan para yalnızca şirketlerin bütçelerinde kalmıyor. Ülkeler de çip üretimini kendi topraklarına çekmek için kesenin ağzını açıyor.
Güney Kore, Samsung ve SK Hynix öncülüğünde ülkenin çip üretim kapasitesini artırmak için en az 880 milyar dolarlık projeler açıkladı. Japonya, Çin ve Tayvan’daki şirketler de artan ihtiyacı karşılamak üzere çip tesislerine yatırım yapıyor.
Uzun lafın kısası, Samsung’un bugün kazandığı para yalnızca telefonlardan gelmiyor. Yapay zekânın görünmeyen tarafındaki çip ihtiyacı, şirketin bilançosunu da hayli ihya ediyor.