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Şanzıman Yağı Gerçekten Ömürlük mü, Yoksa Değiştirilmesi mi Gerekir?

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Araç sahiplerinin en çok kafa karışıklığı yaşadığı konulardan biri şanzıman yağının gerçekten ömürlük olup olmadığıdır. Bu içerikte şanzıman yağı değişiminin neden önemli olduğunu, hangi durumlarda değiştirilmesi gerektiğini ve dikkat edilmesi gereken noktaları ele alıyoruz.

Şanzıman Yağı Gerçekten Ömürlük mü, Yoksa Değiştirilmesi mi Gerekir?
Deniz Şen Deniz Şen /

Her ne kadar motor yağı kadar sık konuşulmasa da şanzıman yağı, sürüş konforu ve mekanik sağlığın korunması açısından kritik bir role sahip. Ve bazı üreticiler şanzıman yağını "ömürlük" olarak tanımlasa da bu ifade çoğu zaman yanlış yorumlanabiliyor...

Araçların kullanım şartları, sürüş tarzı ve kilometresi şanzıman yağının performansını doğrudan etkileyebiliyor. Gelin, şanzıman yağıyla ilgili merak edilen detaylara birlikte bakalım.

İçerikten Görseller

Şanzıman Yağı Gerçekten Ömürlük mü, Yoksa Değiştirilmesi mi Gerekir?
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Temelden başlayalım, şanzıman yağı ne işe yarıyor?

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Şanzıman yağı, dişlilerin ve hareketli parçaların sürtünmesini azaltan, aşınmayı önleyen ve sistemin sağlıklı çalışmasına yardımcı olan özel bir yağdır. Aynı zamanda şanzıman içerisindeki sıcaklığın kontrol altında tutulmasına da katkı sağlar.

Özellikle otomatik şanzımanlarda yağ, yalnızca bir yağlayıcı değil aynı zamanda sistemin çalışmasını sağlayan hidrolik bir sıvı görevi de görür. Bu nedenle yağın kalitesi ve durumu şanzımanın performansını doğrudan etkiler.

Peki 'ömürlük yağ' ifadesi ne anlama geliyor?

Araç üreticilerinin kullandığı "ömürlük yağ" ifadesi çoğu zaman aracın garanti süresi veya belirli bir kullanım ömrü için yeterli olacak şekilde yorumlanır. Ancak bu durum yağın hiçbir zaman değiştirilmeyeceği anlamına gelmez. Zamanla yüksek sıcaklık, sürtünme ve kullanım koşulları nedeniyle şanzıman yağı özelliklerini kaybetmeye başlayabilir. Bu nedenle birçok uzman ve servis, belirli kilometre aralıklarında yağ kontrolü veya değişimi yapılmasını tavsiye eder.

Şanzıman yağı ne zaman değiştirilmeli?

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Kesin değişim aralığı araç modeline ve şanzıman tipine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle ilk olarak aracın kullanım kılavuzundaki üretici tavsiyelerine bakılması gerekir. Genel olarak otomatik şanzımanlarda 60 bin ila 100 bin kilometre arasında yağ değişimi öneren uzmanlar bulunurken, ağır kullanım koşullarında bu süre daha da kısalabilir. Sürekli dur-kalk trafiğinde kullanılan veya yüksek yük taşıyan araçlarda yağ daha hızlı yıpranabilir.

Özelliğini kaybetmiş bir şanzıman yağı, vites geçişlerinde sertlik, gecikme veya sarsıntı gibi belirtilere neden olabilir. Bunun yanında şanzıman içerisindeki parçaların aşınma riski de artar.

Otomatik ve manuel şanzımanlarda durum aynı mı?

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Manuel şanzımanlarda yağın çalışma prensibi otomatik şanzımanlara göre daha farklıdır. Bu nedenle yağın yıpranma süreci ve değişim ihtiyacı da değişebilir. Ancak manuel şanzımanlarda da yağın tamamen göz ardı edilmesi doğru değildir. Uzun kilometreler boyunca kullanılan yağ zamanla koruyucu özelliklerini kaybedebilir ve mekanik aşınmayı artırabilir.

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