Her ne kadar lezzetli olsa da kokusuyla hayatı zindan eden sarımsağın kokusu neden bu kadar inatçı?

Kokulu yiyecekler arasında soğan da var fakat onun kokusu bile bir noktadan sonra uçuyor. Ancak sarımsak, saatlerce, hatta günlerce bizimle yaşıyor.

Bunun sebebi ne olabilir?

Aslında sebebi çok basit.

Sarımsak tükettiğimizde dört farklı sülfür bileşiği açığa çıkıyor ve bunlar, hassas koku alma sistemimize kötü bir koku olarak yansıyor. Yani kısa cevap: Bu kokunun sebebi, ortaya çıkan bileşikler. Uzun cevabını ise gelin detaylandıralım.

En güçlü bileşik, yavaş metabolize olan ve bu nedenle vücutta uzun süre kalan allil metil sulfittir. Sindirildikten sonra bu bileşikler kan yoluyla akciğerlere gidiyor ve buharlaşarak nefese karışıyor; ayrıca terle de dışarı atılıyorlar.

İlk kez 1936’da rapor edildi.

Besleme tüpü ile beslenen bir hastanın, ağza temas etmeyen sarımsağa rağmen yoğun bir sarımsak kokusu yaydığı tespit edilmiştir. Sarımsak tüketiminden 24 saat sonra bile kokusunu hissettiren bir yiyecek.

Üstelik bu koku, yalnızca ağızdan gelmiyor. Buharlaşma, porlardan dışarı salınım şeklinde gerçekleştiği için ter kokunuzda da sarımsak kokusu duyabilirsiniz.

Uzmanlar, bu kokuyu minimuma indirmek için sarımsak tüketiminden hemen sonra elma ya da çiğ nane gibi polifenolik bileşikler içeren yiyecekler tüketmenin etkili olacağını söylüyorlar. Tabii bunların yanında ağız ve diş hijyenine de önem vermek gerekiyor.

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