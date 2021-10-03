Ağız Bakım Suyu Kullanan Vatandaş Ehliyetini Kaptırdı

Bursa'da yaşayan avukat Muhammet Şamil Gürcü, rutin olarak yapılan alkol kontrolünde 1,03 promil alkollü çıktı. O gün alkol kullanmadığını açıkça belirten Gürcü, cacık yiyip ağız bakım suyuyla gargara yaptığını söyledi. Ehliyetini geri alması ise 2,5 ay sürdü.

Bursa’da yaşayan ve avukatlıkla uğraşan Muhammet Şamil Gürcü, 14 Temmuz tarihinde Gemlik’ten merkeze doğru yol alırken trafik polislerinin gerçekleştirdiği rutin kontrollerin birinde durduruldu. Denetim amacıyla aracından indirilen Gürcü, alkolmetreye üflediğinde 1,03 promil alkollü çıktı.

O gün alkol kullanmadığını trafik polislerine anlatan Gürcü’ye polisler maalesef yardımcı olamadı. Cihaza göre işlem yapmak zorunda olan polis ekipleri hem Gürcü’nün ehliyetine el koydu hem de aracını trafikten menetti.

6 aylığına alınan ehliyetini geri alması 2,5 ay sürdü:

Bu olayın ardından Gürcü, özel hastaneye giderek kan testi yaptırdı. Kanında alkol bulunmadığını bu şekilde kanıtlayan Gürcü, alkolmetre cihazının zaman zaman yanlış ölçüm yapabildiğiyle ilgili kanıtını da yanına alarak avukatı Şehmus Uluç ile Gemlik Sulh Ceza Hakimliği’nin yolunu tuttu.

Burada söz konusu karara itiraz eden Gürcü haklı bulundu ve hem aracını hem de ehliyetini kurtarabildi. Toplamda 2,5 ay süren bu işlemlerin ardından Gürcü, evden cacık yiyip çıktığı için ağzını ağız gargarasıyla çalkaladığını söyledi.

Bunun yanında söz konusu alkolmetrelerin zaman zaman hatalı değerler verebildiğini de söyleyen Gürcü, bu cihazların kalibrasyonları yapılmadığında farklı sebeplerle hatalı sonuçlar verebildiğini belirtti.

Ağız bakım sularında bir miktar alkol bulunduğu doğru bir bilgi. Elbette bunların alkolsüz olanları da mevcut. Bu olayda daha yeni kullandığı ağız bakım suyuyla söz konusu maceraları yaşamış olan Gürcü, eğer alkol kullansaydı hem para cezasını ödemek zorunda kalacaktı hem de 6 aylığına ehliyetine el konacaktı.