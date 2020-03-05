Şarkı dinlerken bazılarımız melodiye, bazılarımız ise sözlere dalar gider. Bilmediğimiz dile bir şarkıyı dinlerken ise şarkının sözlerine harici bir uygulama ya da siteden bakmamız gerekir. Şarkı sözleri bulmak için kullanabileceğiniz 10 mobil uygulamayı bir araya getirdik.

Bazı insanlar için müzik motivasyondur, bazıları için de her türlü duyguya eşlik eden bir araç. Kimi zaman içimizdeki enerjiyi boşaltmak için hareketli bir şarkı kimi zaman ise sakinleşmek için sakin tonlu bir şarkı dinlemek isteriz. Melodiler bize tüm bu hisleri yaşatır, ancak sözler de fazlasıyla etkili olabilir.

Şarkı sözlerinin bu kadar önemli olduğu bir durumda, sevdiğimiz şarkıların sözlerini bulmak, öğrenmek ve daha sonra unutmamak için internete başvuruyoruz. Yıllardır bu konuda açılan yerli ve yabancı pek çok zengin site mevcut ama neden şarkı sözleri için de mobil uygulamalar olmasın ki? Türkçe ya da yabancı dilde şarkı sözlerini gösteren en iyi 10 uygulamayı sizin için derledik.

Şarkı sözleri bulabileceğiniz en iyi Android ve iOS uygulamaları:

SoundHound

MusixMatch

QuickLyric

Lyrics Mania

Lyrics Library

Genius

LyricSea

Repertuar (Şarkı Sözleri)

Türküler ve Şarkılar

SoundHound

Yapımcı: SoundHound Inc.

Puan: 4,6 yıldız

Boyut: 21 MB

İndirme sayısı: 100.000.000+

Dünya çapında 100 milyondan fazla indirmeye sahip olan SoundHound uygulaması, şarkı sözlerini görebilmenin yanı sıra şarkıları aynı zamanda dinleyebileceğiniz bir uygulama. Tabii indirme bağlantısını verdiğimiz ücretsiz sürümde bunun bir sınırı var ancak 12 TL ödeyerek Premium sürümde bunu istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz.

SoundHound indir:

MusixMatch

Yapımcı: Musixmatch

Puan: 4,5 yıldız

Boyut: 11 MB

İndirme sayısı: 50.000.000+

Musixmatch şarkı sözleri uygulaması; YouTube, Spotify, Pandora ve diğer müzik uygulamalarında milyonlarca insan tarafından anlık senkronize şarkı sözlerini elde etmek için kullanılan büyük bir şarkı sözü kütüphanesidir. Hatta Musixmatch’i, şarkı sözleri çevirisi için de istediğiniz zaman elde etmek için de kullanabilirsiniz.

MusixMatch indir:

QuickLyric:

Yapımcı: QuickLyric SPRL

Puan: 4,4 yıldız

Boyut: 11 MB

İndirme sayısı: 1.000.000+

Diğer şarkı sözleri uygulamalarından farklı olarak QuickLyric, sizleri bildirimlerle uğraştırmıyor ve her şarkı değiştiğinde şarkının adını el ile yazmaya zorlamıyor. Aynı zamanda uygulamada çevrimdışı şarkı sözleri depolayabiliyor ve bunları karaoke yapmak için kullanabiliyorsunuz. Karaoke için senkronize edilmiş şarkılar bulmak bu uygulamada mümkün.

QuickLyric indir:

Lyrics Mania:

Yapımcı: Eight Signs

Puan: 4,2 yıldız

Boyut: 18 MB

İndirme sayısı: 1.000.000+

Spotify ve Apple Music ile senkronize olan şarkı sözleri uygulaması Lyrics Mania, şarkıların sözlerini görürken dinleyebildiğiniz bir başka uygulama. Lyrics Mania’yı diğerlerinden ayıran şey ise şarkı sözlerinin çevrilebilir olması ve oldukça sade ve basit bir arka planda sergileniyor olması. Bu sayede sözleri takip etmek daha kolay oluyor.

Lyrics Mania indir:

Lyrics Library

Yapımcı: TwinTech

Puan: 4,2 yıldız

Boyut: 6,7 MB

İndirme sayısı: 500.000+

Piyasadaki rakiplerinden farklı olarak Lyrics Library, sizin de uygulamaya şarkı sözü ekleyebilmenizi ve paylaşabilmenizi sağlıyor. Hatta yazdığınız şarkı sözlerine akorlar da ekleyebiliyor ve bunları klasörleyerek organize edebiliyorsunuz.

Lyrics Library indir:

Genius:

Yapımcı: Genius Media Group, Inc.

Puan: 4,2 yıldız

Boyut: 9,6 MB

İndirme sayısı: 5.000.000+

Genius, Spotify ile iş birliğinde olan çok yönlü bir müzik uygulaması. Uygulamada milyonlarca şarkının sözlerini görebilir ve aynı anda dinleyebilirsiniz. Ek olarak birçok şarkının sözlerinin arkasındaki bilgileri ve gerçekleri, sanatçılarla yapılan röportajlardan veya yapılan araştırmalardan elde edilen verilerle öğrenebiliyorsunuz.

Genius indir:

LyricSea:

Yapımcı: Phitime

Puan: 3,9 yıldız

Boyut: 5,7 MB

İndirme sayısı: 5.000+

Listenin son 3 sırasına eklediğimiz uygulamalardan ilki olan LyricSea, içerisinde popüler Türkçe şarkıları da bulunduran bir şarkı sözleri bulma uygulaması, özellikle bu yüzden ekledik. Sözlerini bulmak istediğiniz şarkıları, aklınıza gelen anahtar kelimeler ile kolayca bulabiliyorsunuz. Uygulamaya her geçen gün yeni şarkılar da eklenmekte.

LyricSea indir:

Repertuar (Şarkı Sözleri)

Yapımcı: MOYAZILIM

Puan: 4,5 yıldız

Boyut: 14 MB

İndirme sayısı: 1.000+

Repertuar uygulaması, daha çok müzisyenlerin tercih edeceği bir şarkı sözleri uygulaması. Yine Türkçe odaklı listeye eklediğimiz uygulamada Türk kültüründen Türkü, Arabesk ve Pop gibi birçok tür şarkının sözleri bulunmakta. İsterseniz şarkı sözlerinizi kendiniz de oluşturup uygulamaya ekleyebiliyorsunuz ve klasörleyerek düzenleyebiliyorsunuz.

Repertuar indir:

Türkülerimiz:

Yapımcı: cagrikesen

Puan: 4,3 yıldız

Boyut: 4,1 MB

İndirme sayısı: 1.000.000+

Türkülerimiz uygulaması, içerisinde 3000’e yakın Türkümüzü barındıran bir şarkı sözleri uygulaması. Arama kısmından Türkü adını, sözlerini, sanatçısını veya derleyen kişiyi aratarak istediğiniz parçaya kolayca ulaşabiliyorsunuz. Türkülerin YouTube bağlantıları da uygulama içerisinde yer almakta. Sadece bir türe, üstelik yerel bir müzik anlayışına özel bir uygulamak görmek harika.

Türkülerimiz indir:

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