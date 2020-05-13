Satürn Altıgeni'nin NeydenOluştuğu ve Detayları Açıklandı

Gökbilimciler, daha önce yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edilen Satürn’deki garip altıgen girdap hakkında yeni bir çalışma yaptılar. Yapılan çalışmada, altıgen girdabın en az kendi kadar garip sis tabakalarına sahip olduğu görüldü.

Bilim insanları, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin gizemlerini çözmek için yeni çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Bask Üniversitesi’nden bilim insanları, 1980’li yıllarda keşfedilen Satürn Altıgeni hakkında yeni bir çalışma yaptılar.

Gökbilimcilerin çalışmasında, Satürn Altıgeni’nin uzay araçları ve teleskoplarla elde edilen görüntüleri incelendi. Yapılan inceleme sayesinde altıgenin kapsamlı sis tabakalarına sahip olduğu belirlendi.

Satürn'deki altıgen şeklin kaynağı nedir?

Satürn Altıgeni, Satürn’ün kuzey kutbunda bulunan ve adından da anlaşılacağı gibi altıgen şekilli bir girdaptır. Dönen girdabı oluşturan bulutlar, uzun bir süredir dağılmadan girdabın içinde yer almaya devam ediyorlar.

Satürn Altıgeni adı verilen fenomen ilk olarak 1980 yılında NASA’nın Voyager uzay aracı tarafından keşfedildi. Voyager’in ardından 2014’ten 2017’ye kadar Satürn etrafında dönen Cassini uzay aracı da fenomenin detaylarını görüntülemeyi başardı.

Satürn'ün altıgen girdabı düzenli, çok sayıda sis tabakasından oluşuyor

Bask Üniversitesi’nin Gezegensel Bilim Grubu’ndan bilim insanları, Satürn Altıgeni’nin garip yapısını incelemek için Cassini uzay aracının elde ettiği görüntülerin yanında Hubble Uzay Teleskobu’nun fenomenden elde ettiği görüntüleri de kullandılar.

Yapılan çalışmada, garip fenomenin detaylarına ulaşıldı. Hubble ve Cassini’nin elde ettiği görüntülerin incelenmesi ile Satürn Altıgeni’nin birbiri üstüne yerleşmiş sis bulutlarından meydana geldiği anlaşıldı.

Cassini uzay aracının ana kamerası, 2015 yılında altıgen şeklini oluşturan bulutların yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekmişti. Cassini’nin Satürn Altıgeni’ni görüntülemesinden 15 gün sonra Hubble Uzay Teleskobu ile garip altıgen şekli bir kez daha gözlendi.

Çalışmaya liderlik eden Bask Üniversitesi’nden Profesör Agustín Sánchez-Lavega, “Cassini görüntüleri, tıpkı bir sandviç gibi bir araya gelmiş, en üstteki sis tabakasından 300 kilometre aşağıya kadar uzanan çok katmanlı bir sis tabakası sistemi keşfetmemizi sağladı” dedi.

Profesör Agustín Sánchez-Lavega, Satürn’ün uydusu Titan ve cüce gezegen Plüton gibi soğuk gök cisimlerinde benzer sis tabakalarının olduğunu söyledi. Sánchez-Lavega, Titan ve Plüton gibi gök cisimlerindeki sis tabakalarının Satürn Altıgeni’ndeki gibi yüksek sayılarda ve düzenli aralıklara sahip olmadığını açıkladı.

Araştırmacılar, Satürn Altıgeni’ni oluşturan sis tabakasında her katmanın 7 ile 18 kilometre kalınlığında olduğunu keşfettiler. Bilim insansanları, Satürn atmosferindeki sert donma sıcaklıkları nedeniyle bulutların yapısında bütan, asetilan ve propandan oluşan donmuş kristal parçacıkları olduğunu düşünüyor.

Satürn Altıgeni’nin bulut tabakaları ilk defa bu araştırmada incelenmedi. Ancak yapılan yeni çalışmada yoğunluk ve sıcaklıktaki değişimlere dayanarak bulut katmanlarının Satürn’ün kütle çekimi nedeniyle dikey olarak alt alta sıralandığı ortaya çıkarıldı.

Kütle çekim kuvveti Satürn’de altıgen şeklinde bir fenomeni ortaya çıkarmakla beraber Dünya’da da hava akışlarını meydana getiren yerçekimi dalgalarını oluşturuyor. Bu şekilde oluşan yerçekimi dalgaları 2019 yılının Ekim ayına Avustralya üzerinde gözlenebilmişti.

Yerçekimi dalgalarının Dünya’da da görünüyor olması, bütün gizemleri çözülememiş olan Satürn Altıgeni hakkındaki çalışmaları daha da önemli hala getiriyor. Fenomenin çözülen gizemleri Dünya’daki yerçekimi dalgalarının da anlaşılmasını sağlayabilir.