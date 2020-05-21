Sea of Thieves’in Steam’de Yayınlanacağı Tarih Açıklandı

2016 yılından bu yana Xbox One ve PC oyuncuları tarafından oynanan Sea of Thieves’in Steam’e geliş tarihi sonunda netlik kazandı. Rare tarafından yapılan duyuruda oyunun 3 Temmuz’da Steam’de yayınlanacağı belirtildi.

Yaklaşık 5 sene önce Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından Xbox One ve PC platformları için yayınlanan Sea of Thieves, gün geçtikçe yeni içerikler kazanmaya devam ediyor. Güncellikten kopmayan ve devamlı yeni içerikler sunan oyun, günümüzde hâlâ epey büyük bir kitle tarafından oynanmaya devam ediyor.

Sea of Thieves, bundan birkaç hafta önce günümüzün en büyük oyun platformu olan Steam’in mağazasında sonunda yerini aldı. Yavaş yavaş önemli oyunlarıyla Steam’de gözükmeye başlayan Microsoft Studios oyunları, Sea of Thieves’in de katılımıyla daha fazla oyuncuya ulaşacak.

3 Temmuz'da Steam'e geliyor:

Oyuncuların bir korsan ekibinin hayatını yaşamalarını sağlayan çok oyunculu açık dünya oyunu Sea of Thieves, Steam mağazasında yerini almış olsa da bugüne kadar oyunun ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyordu ancak bugün Rare tarafından yapılan duyuruyla birlikte o tarih belli oldu.

Geliştirici stüdyo tarafından Steam mağazasındaki sayfada paylaşılan duyuruda oyunun 3 Temmuz 2020 tarihinde Steam’deki oyuncularla buluşacağı açıklandı. Ayrıca oyunun çıkış fiyatı da duyuruda yer aldı. Buna göre Sea of Thieves, 39,99 dolar fiyat etiketleriyle satışa çıkacak.

Sea of Thieves geliştiricisi Rare tarafından yapılan duyuruda maalesef oyunun Türkiye fiyatına değinilmedi ancak oyunun Microsoft’un mağazasında 257,50 TL’lik fiyat etiketine sahip olduğunu ele alırsak Steam fiyatının da hemen hemen bu civarda olmasını bekleyebiliriz.

Rare, yapılan duyuruda bir de oyundan yeni bir fragmana yer verdi. Sea of Thieves, hâlihazırda 10 milyonluk bir oyuncu tabanına sahip olsa da Steam’e gelmesiyle birlikte şüphesiz daha fazla oyuncu tarafından oynanmaya başlanacak. Oyun, Steam’e eklenince olduğundan daha büyük bir hâl alacak.