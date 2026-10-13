Seat Tarihe mi Karışıyor? Şirketin Tepe İsmi Gelecek Planlarını Açıkladı

Seat CEO'su Markus Haupt, markanın kapatılmasının tek seçenek olmadığını ve geleceğin regülasyonlar ile müşteri taleplerine bağlı olduğunu açıkladı.

İspanyol otomobil üreticisi Seat’ın geleceğine yönelik belirsizlikler sürerken, şirketin tepe yöneticisinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Volkswagen Grubu bünyesinde yüksek kâr marjlı kardeş marka Cupra'nın hızla büyümesi ve ana gruptaki yeniden yapılanma süreci, Seat’ın 2029 yılına kadar kademeli olarak sonlandırılabileceği iddialarını gündeme taşımıştı. Paris Otomobil Fuarı’nda konuşan Seat ve Cupra CEO’su Markus Haupt, markanın uzun vadeli geleceğine dair henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını belirterek kapatılmanın tek senaryo olmadığını söyledi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Hibrit motorlar yolda

Markanın pazardaki gücünü koruduğuna dikkat çeken Haupt, Ibiza modelinin İspanya’da en çok satan otomobil olduğunu ve markanın belirli pazarlarda pazar payını artırdığını ifade etti. Seat’a yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Haupt, gelecek yıl Ibiza ve Arona modellerinde hafif hibrit motor seçeneklerinin sunulacağını açıkladı. Haupt, bu adımın markaya duyulan güvenin ve Seat'ın Volkswagen Grubu stratejisi içindeki yerinin somut bir kanıtı olduğunu dile getirdi.

Volkswagen Grubu’nun yeniden yapılanma planları kapsamında markanın kademeli olarak üretimden çekilmesi ihtimalinin masadaki seçeneklerden yalnızca biri olduğunu belirten CEO, nihai kararın henüz verilmediğini söyledi. Olası bir kapatma durumunda dahi mevcut araç sahiplerine en az 15 yıl boyunca servis ve yedek parça desteği sağlanacağını belirten Haupt, müşterilerin endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını kaydetti.

Seat’ın kaderinde içten yanmalı motorlara yönelik emisyon düzenlemelerinin belirleyici rol oynayacağını vurgulayan Haupt; 2030 sonrası sıkılaşacak karbon regülasyonları, jeopolitik gelişmeler ve elektrikliye geçiş hızının karar sürecini doğrudan şekillendireceğini ifade etti.