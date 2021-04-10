Bir döneme damgasını vuran 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' adlı tiyatro oyununun film versiyonu, dün Netflix'te gösterime girdi. Büyük bir çoğunluğun beğendiği filme sosyal medya üzerinden tepkiler gecikmedi.

Netflix’in en yeni Türk yapımı filmi olan “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?”, çıkışının hemen ardından Netflix Türkiye’de 1. sıraya oturdu. Orijinal tiyatro versiyonunu izlemiş olanlar, filmi izlemek için Netflix’e akın etti. İzleyicilerin övgü yağmuruna tutulan film Twitter’da gündem oldu.

Dün çıkış yapan Netflix filmi “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?”, 1999’da sahnelenmeye başlamış; aynı adı taşıyan bir tiyatro oyununun sinema versiyonu olarak çekildi. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı filmde Ecem Erkek, Devrim Yakut, Engin Alkan, Merve Dizdar gibi birçok oyuncu yer aldı. Çok geniş bir kitle tarafından beğenilen filme sosyal medya övgüleri gecikmedi.

Oyunun filmini çekme fikri uzun zamandır planlanıyordu

Efsaneleşmiş tiyatro oyunu “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?”, Yılmaz Erdoğan tarafından askerdeyken yazıldı. İlk kez 1999’da, İstanbul’daki BKM’de sahnelenen oyun 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Tam 505 kere sahnelenen oyunun filmleşmesi fikri ilk kez 2009 yılında ortaya atıldı. Yılmaz Erdoğan bir röportajında “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?”nün filmini yapmak istiyorum. Ciddi bir prodüksiyon. Beş dönem anlatan bir film. Gündemde ilk o var.” açıklamalarında bulunmuştu. Film sonunda yapıldı ve gösterime girdi.

“Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?” fragmanı:

Film övgü yağmuruna tutuldu

Televizyonda da yayınlamış olup milyonların sevgisini kazanan “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?”nün film versiyonunun çıktığını duyan kendini Netflix’e attı. Film büyük bir kitle tarafından sevilirken bu beğeni, Twitter’da yapılan yorumlara da yansıdı. İşte filme gelen tepkilerden bazıları:

Fragmandan sonra merakla bekleyenler:

“Muhteşemdi. İzleyin izletin.”

“Çok iyiydi, yalnız bayağı iyiydi”

Tabii pek beğenmeyenler de oldu:

Siz filmi izlediniz mi? Peki tiyatro oyununu da izlemiş miydiniz? Film aldığı ilgiyi hak ediyor mu? “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?” hakkındaki yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.