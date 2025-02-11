Sennheiser, oyun ve müzik odaklı yeni kulaklığı HD 505'i tanıttı. Cihaz, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kulaklık gibi ses odaklı ürünleriyle tanıdığımız Sennheiser, şimdi de yepyeni bir cihaz tanıttı. HD 505 ismini alan ürün, müzik meraklılarına ve oyunculara odaklanan bir kulak üstü kulaklık olarak karşımıza çıkıyor.

HD 505’in tasarımı gerçekten çok şık, kullanımı çok rahat. Özellikleri de birçok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak cinsten.

Sennheiser HD 505 neler sunuyor?

Sennheiser, kablolu bir kulaklık olan HD 505’in 120 ohm sunduğunu söylerken 12 ila 38.500 Hz arasında frekans tepkisi sağladığını belirtiyor. Cihaz, dengeli bir ses deneyimi imkânı tanıyor. Bunu vurucu bası, net orta sesler ve yorucu olmayan tiz sesler sunarak başarıyor.

HD 500 serisinin yeni üyesi olarak nitelendirebileceğimiz cihazın ağırlığı ise yalnızca 257 gram. Bu da uzun süreli kullanımlarda bile ne kadar konforlu olduğunun göstergesi. Sentetik kafa bandı, dayanıklı metal malzeme de kullanılmış. Kablosunun uzunluğu 1,8 metre.

Bunlar dışında serinin diğer üyeleri gibi değiştirilebilir kablo ve kulak yastıkları gibi özelleştirilebilme özellikleri de var. Cihazın fiyatı, 249,95 dolar olarak açıklandı.