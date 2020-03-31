Carnegie Mellon Üniversitesi ve diğer kurumlardaki bir grup araştırmacı, sadece sesinizi analiz ederek koronavirüse yakalanıp yakalanmadığınızı belirleyebileceklerini iddia ettikleri bir site yayınladı.

Sesle koronavirüs testi yaptığı iddia edilen site, özellikle test kitlerinin kıtlığı karşısında ilginç bir iddia olarak öne çıkıyor. Carnegie Mellon Üniversitesi’nden projede çalışan yüksek lisans öğrencisi Benjamin Striner, “Yapabileceğiniz en ucuz ve en hızlı teşhis için çok fazla rekabet var” dedi. Striner, uygulamanın virüsün yayılmasını izlemek için değerli bir araç olabileceğine inanıyor.

Koronavirüs Ses Detektörü'nü kullanarak enfeksiyon belirtileri konusunda kendi sesinizi analiz edebilirsiniz ancak site, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından onaylanmadı. Striner, sitenin teşhis açısından asla test kitiyle yapılan test kadar doğru olmayacağını söyleyerek diğer taraftan milyonlarca insanın takibini kolaylıkla sağlayacağını belirtti.

Ses analiziyle koronavirüs tespiti:

Bir akıllı telefonunuz veya mikrofonlu bir bilgisayarınız varsa uygulamayı kullanmak oldukça basit. Kullanıcılardan birkaç kez öksürmesi, bir dizi sesli harf söylemesi ve alfabeyi okuması isteniyor. Daha sonra algoritma, koronavirüse yakalanıp yakalanmadığınıza dair bir puan veriyor.

Projede, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi profesörü olan Rita Singh; psikolojik, fizyolojik ve hatta tıbbi verileri ortaya çıkardığına inandığı insan sesindeki mikro imzaları tanımlayan algoritmalar oluşturdu. Singh, “Koronavirüs hastalarının öksürüğü çok belirgin. Akciğerleri o kadar kötü etkiliyor ki solunum ve diğer birçok hayati parametre etkileniyor ve bunların sesli olarak çok güçlü işaretleri var” görüşünü paylaştı.

Uygulamanın mevcut sürümünün doğruluğunu ölçmek zor ve hem Striner hem de Singh, sonuçların tıbbi tavsiye olarak ele alınmaması gerektiğini yineliyor. Singh, “İhtiyaç duyduğumuz doğrulanmış test örneklerine sahip olmadığımız için uygulamanın doğruluğu şu anda test edilemiyor” diye konuştu. Araştırmacılar, daha fazla sağlıklı ya da herhangi bir hastalığa sahip insanların uygulamayı kullanmasının, algoritmanın yararına olacağını sözlerine ekledi. Siteyi denemek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.