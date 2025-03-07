Volvo'nun Suudi Arabistan'da yayımladığı yeni bir reklam filmi, tamamen yapay zekâ ile üretilmiş olması nedeniyle dikkat çekti. Projeyi üstlenen ajans, reklamın yapay zekâ sayesinde birkaç haftada tamamlandığını açıkladı.

Tank gibi arabalar üretiyor olması nedeniyle otomobil tutkunlarının gönüllerinde özel bir yere sahip olan Volvo'dan çok ilginç bir hamle geldi. Şirketin Suudi Arabistan ayağı, yeni bir reklam filmi yayımladı. Bu reklam filmi, Volvo tarihinin ilk tamamen yapay zekâ ile oluşturulmuş reklam filmi olması nedeniyle oldukça önemliydi.

Yapay zekâ ile üretilen reklam filmine baktığımızda hiçbir Volvo otomobile yer verilmediğini görüyoruz. Şirket, arabalarının reklamını yapmak yerine tüketicilere bir mesaj vermeyi ve onlarla duygusal bir bağ kurmayı tercih etmiş gibi görünüyor.

İşte Volvo'nun yapay zekâ ile oluşturduğu reklam filmi

Volvo'nun Suudi Arabistan'da yayımladığı reklam filmi, Lion isimli bir ajans tarafından hayata geçirildi. Şirket, konuyla ilgili açıklamasında böyle bir reklam filminin tamamlanmasının normal koşullar altında aylar süreceğini ancak yapay zekâ ile birkaç hafta içerisinde hazır hâle getirdiklerini ifade etti. Burada önemli bir detay var; reklam filminde Volvo araba gösterilmemesinin nedeninin bilinçli bir tercih mi yoksa yapay zekânın istenilen sonucu verememesi mi olduğu henüz bilinmiyor.

Hayatımızın hemen her alanında kendini göstermeye başlayan yapay zekânın otomotiv sektörünü etkileyeceği aşikâr. Ancak bunun kapsamının ne olacağı şimdilik kestirilemiyor. Mesela Mercedes-Benz'in üst yöneticileri bile yapay zekâ sayesinde otomobil tasarımcılarına ihtiyaç kalmayabileceğini düşünüyor. Bakalım tüm bunlar, otomotiv sektörüne ne gibi etkiler yapacak.