Sevilen İngiliz Dedektif Sherlock Holmes’un televizyon uyarlaması olan Sherlock dizisinin yeni sezonu uzun yıllardır bekleniyor ancak bir türlü yayınlamıyor. Sherlock’un yeni sezonu neden bir türü çekilmiyor sorunun hayranları çok memnun etmeyecek bazı yanıtları var. Sizin için oyuncu ve yazarların açıklamalarını paylaştık.

Usta yazar Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan, sevilen dedektif Sherlock Holmes karakterinin televizyon uyarlaması olan ve BBC One kanalında yayınlanan Sherlock dizisinin uzun yıllardır yeni sezonunun gelmesi bekleniyor. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sherlock’un yeni sezonu neden gelmiyor, gerçekten merak konusu. Üstelik Sherlock’un yeni sezonu konusunda ekibin de heyecanlı olduğu biliniyor.

Zaten ilk yayınlandığı 2010 yılında beri aylarca hatta yıllarca ara vererek yeni sezonları yayınlanan dizinin yeni bir sezonu için bu kadar bekletiyor olması hayranları gerçekten üzüyor. Aslında Sherlock’un yeni sezonu neden çıkmıyor sorusunun oldukça mantıklı bazı yanıtları var ancak bu yanıtlar hayranları pek tatmin etmeyecek ve beklentiler yükselerek devam edecektir.

Aslında dizi ekibindeki herkes yeni sezon için heyecanlı:

Sherlock dizisinin yazarı Mark Gatiss ve dizinin hem yazarı hem de yürütücü yapımcısı olan Steven Moffat, dizinin sonlanmadığını ve devam edeceğini belirtiyorlar. Hatta Moffat verdiği bir röportajda, “Ocak 2017 yılında yayınlanan son sezon, yalnızca birinci bölümün sonu.” demişti.

Moffat aynı röportajda, “İlk bölümde karakterlerimiz tamamen soğuktu ve yalnızca suçla mücadele eden, insani yönleri olmayan karakterlerdi. Çekmeyi planladığımız ikinci bölüm, karakterlerimizin insani yönlerine odaklanacağımız hikayelerden oluşuyor” demişti.

Mark Gatiss ise bir röportajında, “Geri döneceğiz ancak yakın zamanlı planlar yok.” açıklamasında bulunmuştu. Yakın zamanlı planların hatta elle tutulur bir planın neden hala olmadığını ise Steven Moffat’ın, “İkinci bölüm çekimleri, iki yıldızımıza bağlı.” sözünden anlıyoruz. Yani ana akışta planlanan ikinci dönemin çekimleri büyük oranda başrol oyuncularına bağlı görünüyor.

Başroller Cumberbatch ve Freeman başka işlerle oldukça meşgul:

2010'dan 2017'ye kadar dört sezonu yayınlanan Sherlock dizisinin başrolleri Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman’ı, sinema dünyasını takip eden herkes, bu süreçte pek çok farklı yapımda görmüştür. Hatta hayranlar tarafından, bırakın bu işleri Sherlock çekin, tepkisi bile almışlardır.

Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman Sherlock dizisi öncesi de başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip oyunculardı. Elbette dizi ile birlikte daha popüler olduklarını ve çok daha fazla yapımdan teklif aldıklarını söylemek yanlış olmaz. Onlar da bu fırsatları değerlendiriyor ve Sherlock için en fazla iki yılda bir zaman ayırıyorlardı. Ta ki son sezona kadar.

Artık her iki oyuncunun da ajandası o kadar dolu ki, Sherlock çekimi için ikisine de uygun bir zaman bulmak imkansız hale gelmiş durumda. Hatta Mark Gatiss son yayınlanan sezon için bile, “İşin planlama bölümü tam bir kabustu.” diyor. Ancak Sherlock’un yeni sezonu neden gelmiyor sorusunun farklı bir yanıtı da olabilir.

Sherlock’un yeni sezonu için engel aslında Martin Freeman mı?

Martin Freeman, Sherlock dizisinde Dr. John Watson karakterine hayat veriyor ve en az Sherlock Holmes karakterine hayat veren Benedict Cumberbatch kadar da seviliyor. Ancak Freeman da karakterini hayranlar kadar seviyor mu, bu konuda emin olmak zor.

Martin Freeman Mart 2018 tarihinde yaptığı bir açıklamada; Sherlock çekiminin artık eğlenceli olmadığını, insanların beklentilerinin inanılmaz yüksek olduğunu ve bunun herkes üzerinde olumsuz bir etki yaptığını, söylemişti.

Elbette bu sözlerin hayranları ne kadar sinirlendireceğini anlamış olacak ki; “Bu sözleri bağlam dışı bırakalım, diziyi seviyorum, dizinin hayranıyım.” diyerek hızlı bir toparlama girişiminde bulunmuştu. Ancak pek çok hayran tarafından yoğun eleştiri almaktan da kaçamamıştı.

Benedict Cumberbatch, Sherlock’u yaşlandığında bile canlandırmak istiyor:

Sherlock dizisinde dedektif Sherlock Holmes karakterine hayat veren oyuncu Benedict Cumberbatch, Martin Freeman’ın aksine yeni sezon konusunda oldukça istekli. Hatta bir röportajında; “Bir daha Sherlock’u oynamama fikri bile gerçekten sinir bozucu.” demişti.

Benedict Cumberbatch’in yaşlandığında bile Sherlock karakterini canlandırmak istediği biliniyor. Ancak o bile, artık dizinin eski düzeninde yayınlanmayacağını söylüyor. Bahsedilen düzen ortalama iki yılda bir sezon olduğu için bu yayın akışının düzensiz hali hayranları çıldırtacak türden oluyor.

Cumberbatch’in yanı sıra dizide Molly Hooper karakterine hayat veren oyuncu Louise Brealey ve Eurus Holmes karakterine hayat veren oyuncu Sian Brooke’un da Sherlock’un yeni sezonu için hazır ve istekli oldukları biliniyor. James Moriarty karakterine hayat veren oyuncu Andrew Scott’ın ise yeni sezon hakkında umut kıran açıklamaları var. Scott, “Yakında yeni bir Sherlock sezonu geleceğini sanmıyorum. Birkaç yıl daha olmayacak. Herkes çok meşgul.” demişti.

Özetlersek...

Dizinin yazarları ve oyuncuları dahil tüm ekip oldukça meşgul durumda. Dizinin yazarı ve yürütücü yapımcısı Steven Moffat, aynı zamanda Doctor Who dizisinin de yürütücü yapımcısı ve yazarı olduğu için yeni bir Sherlock sezonu için vakit bulamıyor.

Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman, Marvel Sinematik Evreni başta olmak üzere pek çok farklı projede önemli rollere sahipler. Bu nedenle Mark Gatiss’in dediği gibi, Sherlock’un yeni sezonu için başrollerin uygun olduğu bir takvim planlamak oldukça zor. Elbette, Martin Freeman’ın projeye eskisi kadar sıcak bakmadığını da unutmamak gerekiyor. Belki açıklanmamış bazı isimler de projeden soğumuşlardır. Ancak şu an için Sherlock’un yeni sezonu neden çıkmıyor sorusunun en geçerli yanıtı, başrol oyuncularının meşgul olması.