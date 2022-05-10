Show TV'den Nureddin Nebati Skeci Hakkında Açıklama

Show TV, Güldür Güldür'de geçtiğimiz hafta yayımlanması beklenen, yayınlanmamasıyla sosyal medyada 'sansür' tartışmalarına neden olan Nureddin Nebati skecinin neden yayımlanmadığını açıkladı. Kanal yöneticileri, skecin bayram haftası olması nedeniyle reyting düşüklüğünden yayımlanmadığını, bu hafta yayımlanacağını ifade etti.

Türkiye’nin popüler komedi programlarından Güldür Güldür, geçtiğimiz günlerde son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntıları ekranlara taşıyacak bir skecinden fragmanla gündeme gelmişti. Fragmanda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklit edildiği bir skeç yer alıyordu. Söz konusu fragmanın ardından pek çok kişi ekran başında skeci beklese de skeç, ne yazık ki fragmanda yer aldığı hafta televizyonlarda yayımlanmadı.

Söz konusu skecin yayımlanmamasıyla sosyal medyada büyük bir tartışma başlarken, bugün olay hakkında Show TV’den önemli bir açıklama geldi. Fatih Altaylı’nın Show TV ile yaptığı görüşmeden sonra paylaştığı yazısına göre kanal, skecin neden yayımlanmadığını şu şekilde açıkladı:

Skeç, bayram haftası diye yayımlanmadı, bu hafta yayımlanacak

“Bunu Güldür Güldür’ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz. Bu kez de aynen öyle oldu. Ancak tanıtımı yayınladığımız skeç bu hafta yayınlanmadı. Doğru. Ama bu sansürden değil.

Tek nedeni bayram haftası olması. Bayram haftası olduğu için ratingler genel olarak düşüktü ve biz de iyi bir skeci ratinglerin ve buna bağlı olarak reklam gelirlerinin daha yüksek olacağı önümüzdeki hafta yayınlanmasını doğru bulduk. Bugüne kadar çok da ağır eleştiri içeren skeçleri yayınlamış bir kanal olarak, adı geçen bakanın bile güleceği kadar komik olan bir skeci yayınlamamak aklımızdan bile geçmedi.

Eğer böyle bir şeyden çekinse idik, siyasi skeç baştan istemez, bu skecin de bu kadar uzun bir tanıtımını yayınlamazdık. Hem bu kadar geniş bir tanıtım yapıp hem de sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz.”

Show TV, şu ana kadar skecin yayımlanmaması hakkında neden açıklama yapmadıklarını ise şu şekilde açıkladı:

“Kime ve neye açıklama yapacaktık. Hafta sonu sosyal medyada başladı. Gece bazı televizyon kanallarına aksetti. Ama bir tek kişi bile bizi arayıp niye yayınlamadınız diye sormadı. İlk arayan sizsiniz. Bizim de hakkımızda sosyal medyada oluşturulan her türlü ortama yanıt vermek gibi bir anlayışımız yok.”